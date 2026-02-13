Tasas del plazo fijo hoy hoy, viernes 13 de febrero + Seguir en









Qué rendimiento ofrecen bancos para depósitos tradicionales y online en pesos según datos oficiales del sistema financiero.

Cómo están hoy los plazos fijos en Argentina Depositphotos

El plazo fijo sigue siendo el refugio clásico del ahorrista argentino. Cuando el dólar se mueve o la inflación mete presión, muchos vuelven a la receta conocida, que es dejar la plata quieta durante 30 días y esperar el interés. Puede parecer básico, pero en contextos cambiantes el instrumento mantiene vigencia.

En los últimos años aparecieron variantes, aplicaciones y billeteras, aunque el mecanismo es el mismo de siempre. La diferencia la marcan las tasas y la posibilidad de armarlo desde casa. El sistema permite incluso constituir depósitos en entidades donde el cliente ni siquiera tiene cuenta.

inversiones plazo fijo Depositphotos Los datos oficiales publicados por el regulador muestran que las tasas no son iguales en todos lados. Hay diferencias de varios puntos porcentuales entre bancos grandes y medianos. Para el ahorrista pequeño, ese detalle puede significar unos cuantos pesos más a fin de mes.

Tasas del plazo fijo hoy, 13 de febrero 2026 Según la información del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los bancos deben informar diariamente sus rendimientos para depósitos a 30 días en pesos. Esa referencia permite comparar sin necesidad de recorrer sucursales.

El organismo también habilita el plazo fijo online para no clientes, un sistema que funciona como un visualizador de tasas. La persona ingresa, elige la entidad y transfiere desde su banco habitual. A los 30 días, el dinero vuelve con intereses a la cuenta original.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos En la práctica, los rendimientos varían según la estrategia de cada banco. Las entidades grandes suelen pagar menos porque tienen más depósitos estables. Los bancos chicos, en cambio, compiten ofreciendo tasas más altas para captar pesos. Para quien mira cada centavo, la diferencia no es menor. Estos son los porcentajes de Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen las entidades bancarias en Argentina este viernes 13 de febrero: Banco de la Nación Argentina : 25%

: 25% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% Banco Credicoop : 24%

: 24% BBVA : 23%

: 23% Banco Macro : 27%

: 27% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

