Brutal ataque en un hospital de Monte Grande: una pareja agredió a dos médicos por demorar en atenderlos

El hecho forma parte de una seguidilla de tensiones que la institución viene denunciando. Si bien se les asignó un refuerzo de guardias municipales, la seguridad sería insuficiente.

Dos médicos del Hospital Santamarina , ubicado en Monte Grande, provincia de Buenos Aires , fueron brutalmente golpeados por una pareja luego de demorarse en brindarles atención. El hecho sucedió en la guardia, luego de un cambio de turno, y se suma a una seguidilla de tensiones en la institución que llevó al personal médico a pedir más seguridad.

La tensión escaló al punto de que una pareja iniciara una golpiza contra dos de los médicos que empezaban su turno de 24 horas: una de ellas terminó con lesiones en el cuello y la espalda mientras su jefe sufrió una fractura en la columna y tiene un hematoma en la cara por una trompada . “Nadie te prepara para esto”, sostuvo la neuróloga de la institución Agustina Funes a La Nación.

“Un hombre nos empezó a reclamar que atendiéramos y mi colega le preguntó qué necesitaba. Dijo que era una sutura para su mujer. Le explicó que, en ese momento, estaban los médicos clínicos y a la espera del cirujano que tenía que atenderlos”, relató Funes.

Sin embargo, todo escaló rápidamente: “No habían pasado cinco minutos y, de pronto, la pareja ingresa a la sala de médicos y empiezan a reclamar que los atendiéramos a los gritos. Volvemos a explicarles que se necesitaba al cirujano que se había pedido”, continuó.

Fue ahí cuando, mientras los médicos intentaban sacarlos de la sala, el hombre tomó del brazo a Funes. Ella le exigió que la soltara y él empezó a insultarla. El jefe de guardia intervino para volver a explicarle al hombre por qué era la espera y, en ese momento, subió la agresión.

La neuróloga continuó con que “se le fueron encima al jefe de guardia. Cuando se logra levantar, un hombre (....) le pega una piña en un ojo. El jefe vuelve a caer y los colegas lo ingresan al estar de médicos". En el cruce de trompadas, ella recibió un golpe en la cara y la paciente que esperaba la sutura se le vino encima con otra joven para tirarle del pelo y seguir pegándole, agregó La Nación.

Cuando lograron separar a las mujeres, sus colegas la llevaron a la sala de médicos y llamaron al 911. La pareja y el resto de las personas se retiraron antes de que llegara la policía. No obstante, se inició una denuncia penal por las lesiones que se formalizará antes del fin de semana.

Por el grado de violencia de las agresiones, las autoridades del hospital tuvieron que suspender la atención habitual y quedó limitada a emergencias con riesgo de vida.

Hospital Garrahan: se anunciaron 70 despidos del personal de guardia médica y convocaron una concentración

Una nueva noticia consternó a la comunidad del Hospital Garrahan: en las últimas horas, se rescindieron 70 contratos de empleo público temporal en la guardia. En ese marco, ratificaron la realización de un "Cabildo Abierto", para continuar los reclamos sobre el sector.

La convocatoria será el miércoles 4 de febrero a las 16 horas en el centro sanitario, en coincidencia con la movilización que se realizan en las inmediaciones del Congreso de la Nación, impulsada por personas con discapacidad y jubilados. Precisamente estos tres sectores estuvieron involucrados en vetos presidenciales y en otras herramientas del Ejecutivo para evitar la aplicación de los proyectos aprobados en el ámbito parlamentario.

Según precisó la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), entre los 70 contratos se encontraban profesionales "médicos, kinesiólogos, bioquímicos y otras especialidades que están con contratos de empleo público temporal, algunos por más de 10 o 15 años, cubriendo cargos esenciales".