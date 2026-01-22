Despidieron a Sarah Borrell, la moza danesa vinculada a Luciano Castro que generó la separación de Griselda Siciliani + Seguir en









El bar donde la danesa trabajaba tomó la drástica decisión luego de la repercusión por su vinculación al argentino. El actor mostró su angustia luego del impacto de la noticia.

La joven trabajaba en un bar de Madrid, donde se habría conocido con Luciano Castro. @sarah.borrell

La joven danesa de 28 años vinculada al actor Luciano Castro en Madrid, Sarah Borrell, fue despedida de su trabajo. La abrupta desvinculación se produjo luego de la intensa repercusión mediática con el argentino.

La noticia fue confirmada por Mitre Live y los reportes indicaron que Borrell, quien también es bailarina, se desempeñaba en el bar Brunch and Cake, un reconocido local gastronómico en Madrid, lugar donde habría conocido a Castro. La viralización del vínculo habría sido determinante para la decisión.

Despidieron a Sarah Borrell, la moza danesa que tuvo un affaire con Luciano Castro “Echaron de su trabajo a Sarah después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani, y los audios que salieron a la luz. Después de lo que pasó, el bar donde trabajaba Sarah decidió despedirla”, afirmaron en Mitre Live. La fuerte exposición tuvieron consecuencias directas en la vida de Borrell, quien hasta ese momento se mantenía alejada del mundo del espectáculo.

La incomodidad por la constante atención mediática en el local gastronómico habría sido un factor determinante para que el bar decidiera prescindir de sus servicios. Hasta el momento, ni Sarah ni los responsables del bar emitieron declaraciones públicas sobre la situación.

Luciano Castro atraviesa su peor momento tras su infidelidad: "Perdí al amor de mi vida" La relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani atraviesa su etapa más delicada desde que se hizo pública la infidelidad del actor, luego de la filtración de audios que lo comprometen con una joven danesa conocida durante su estadía en España. En medio de versiones cruzadas y un fuerte impacto mediático, comenzaron a trascender detalles sobre su estado emocional.

En el círculo cercano del actor sostienen que la relación quedó seriamente dañada y que, al menos por el momento, no existiría margen para una recomposición. La pareja, que había mantenido un perfil bajo desde el inicio del romance, pasó en pocas semanas a ocupar el centro de la agenda mediática del espectáculo, impulsada por la viralización de los audios y la amplificación del caso en redes sociales.