"Historias secretas del Teatro Colón": nuevas funciones de la experiencia teatral itinerante

Una experiencia teatral itinerante que invita a mirar el Teatro Colón desde un ángulo inédito: el de sus fantasmas, sus leyendas y su memoria viva.

El Teatro Colón desde una perspectiva diferente. Ciudad de Buenos Aires.

Durante el mes de febrero se agregarán nuevas funciones de Historias Secretas del Teatro Colón, la experiencia teatral itinerante que invita a mirar el Teatro Colón desde un ángulo inédito: el de sus fantasmas, sus leyendas y su memoria viva. Las fechas y horarios serán viernes 20, jueves 26 y viernes 27 de febrero a las 17 y 18.

De qué trata Historias secretas del Teatro Colón El recorrido, de aproximadamente una hora de duración, comienza en Plaza Vaticano, donde un anfitrión recibe al público y abre la puerta a un viaje por espacios emblemáticos del Teatro. Entre relatos históricos, anécdotas y apariciones inesperadas de artistas “fantasmales” que interpretan fragmentos de óperas célebres, el Colón revela capas que no se ven desde la platea.

A lo largo del trayecto, lo documental se cruza con lo poético: se evocan los oficios invisibles que sostienen la magia del escenario y se rinde homenaje a quienes consagraron su vida al arte. Entre la realidad y la leyenda, Historias secretas acerca al público al alma de este templo lírico porteño, donde cada rincón guarda una voz, una melodía y una huella imborrable.

Historias Secretas del Teatro Colón 3 (c) Juanjo Bruzza

Elenco

Gabriel Centeno

Mónica Ferracani

Gustavo Gibert

Luciano Garay

Alejandra Malvino

Gabriel Renaud

Azul Araya* *(serán 3 cantantes por función + el pianista + Azul Araya). Piano Matías Fernández Cómo y dónde conseguir las entradas para Historias secretas del Teatro Colón Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 9 a 20 horas y domingos de 9 a 17 horas.

Temas Teatro Colón