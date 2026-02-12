SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

12 de febrero 2026 - 15:56

"Historias secretas del Teatro Colón": nuevas funciones de la experiencia teatral itinerante

Una experiencia teatral itinerante que invita a mirar el Teatro Colón desde un ángulo inédito: el de sus fantasmas, sus leyendas y su memoria viva.

El Teatro Colón desde una perspectiva diferente.

Ciudad de Buenos Aires.

Durante el mes de febrero se agregarán nuevas funciones de Historias Secretas del Teatro Colón, la experiencia teatral itinerante que invita a mirar el Teatro Colón desde un ángulo inédito: el de sus fantasmas, sus leyendas y su memoria viva. Las fechas y horarios serán viernes 20, jueves 26 y viernes 27 de febrero a las 17 y 18.

De qué trata Historias secretas del Teatro Colón

El recorrido, de aproximadamente una hora de duración, comienza en Plaza Vaticano, donde un anfitrión recibe al público y abre la puerta a un viaje por espacios emblemáticos del Teatro. Entre relatos históricos, anécdotas y apariciones inesperadas de artistas “fantasmales” que interpretan fragmentos de óperas célebres, el Colón revela capas que no se ven desde la platea.

Informate más

A lo largo del trayecto, lo documental se cruza con lo poético: se evocan los oficios invisibles que sostienen la magia del escenario y se rinde homenaje a quienes consagraron su vida al arte. Entre la realidad y la leyenda, Historias secretas acerca al público al alma de este templo lírico porteño, donde cada rincón guarda una voz, una melodía y una huella imborrable.

Historias Secretas del Teatro Colón 3 (c) Juanjo Bruzza

Historias secretas del Teatro Colón (experiencia teatral itinerante)

Elenco

  • Gabriel Centeno
  • Mónica Ferracani
  • Gustavo Gibert
  • Luciano Garay
  • Alejandra Malvino
  • Gabriel Renaud
  • Azul Araya*

*(serán 3 cantantes por función + el pianista + Azul Araya).

Piano

  • Matías Fernández

Cómo y dónde conseguir las entradas para Historias secretas del Teatro Colón

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar.

También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 9 a 20 horas y domingos de 9 a 17 horas.

