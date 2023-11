Marcelo Tinelli confirmó la fecha y dio detalles del casamiento de su hija Cande y Coti Sorokin

“Lo que me he enterado es que en Uruguay no te casa solo el juez de paz en la ceremonia por civil, sino que el alcalde de la ciudad está también habilitado. Si uno pide por él, viene y te casa. Tenés que mandar una carta a la intendencia y lo podés pedir, porque tiene la potestad de hacerlo”, explicó.

La historia de amor entre Candelaria Tinelli y Coti Sorokin

La historia de amor entre la segunda hija de Tinelli y Soledad Aquino y el popular cantante se dio a conocer públicamente en noviembre 2020. En sus tres años de relación la pareja sufrió varias idas y vueltas, rumores de crisis, distanciamientos e, incluso, infidelidades por parte del músico.

La última ruptura fue en febrero de este año, y fue en ese momento en el que ella abandonó su bajo perfil y se desahogó, primero a través de indirectas en historias de Instagram y luego, de manera mucho más explícita, en los programas de espectáculo. “Le deseo lo mejor siempre y yo realmente me siento mucho mejor. Volví a ser yo, en el sentido de que pude recuperar momentos míos con mis amigos, que no lo podía hacer, con mi familia, sola. Me siento libre”, explicó en su momento en LAM y luego agregó: “A veces las mujeres dejamos de ser por el otro, para que no se enoje, que no te deja subir fotos, la ropa, que no se te vea nada, que si alguien te comenta algo... Básicamente, dejás de ser vos”.

A pesar de lo sucedido, hace pocas semanas se mostraron juntos y enamorados en la tribuna de Bailando 2023. La pareja decidió apostar nuevamente al amor en mayo de este año y no tardaron en dar a conocer la noticia de su casamiento.