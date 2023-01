Cinthia Fernández embiste duramente contra Maru Botana: "Se hace la cool"

“La tengo a Luci que tiene 21 viviendo en Hawaii. Se quedó como cuatro meses y ya es el segundo año que lo hace. Va a trabajar de empleada doméstica. Y ella está feliz. ¡Soy una mamá muy abierta! Ella elige eso. En diciembre se va y se queda allá instalada, feliz, trabajando de empleada doméstica y viendo los paisajes. Y a mí me encanta porque es una forma de independizarse también. Gana 40 dólares la hora”, reveló Botana.

Con los taco aguja de punta, Fernández dijo percibir "una connotación medio despectiva al decir que es una madre ‘re liberal’, que por eso la deja trabajar y hace la aclaración de que es ‘empleada doméstica’, como si fuera un trabajo menor”.

Desde su posición de panelista de Canal 13, confesó que "a mí me falta la chica que me ayuda en casa y corro por las paredes. Por eso no me gustó esa connotación que dio. ¿Por qué decís que sos una madre liberal? ¿Por dejarla trabajar?”.

“Lo dijo haciéndose la cool. Porque todos sabemos que tiene un buen pasar económico. Entonces, son como los contrastes de las clases sociales lo que quiso instalar. Yo lo tomé así y creo que todo el mundo la está matando por eso. Es re despectivo”, prosiguió la exmujer de Matías Defederico.