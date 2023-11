Marvel confirmó que el creador de Loki escribirá dos nuevas películas de Avengers

Michael Waldron también fue guionista de Doctor Strange en The Multiverse of Madness.

Michael Waldron fue elegido para escribir Avengers: The Kang Dynasty de Marvel Studios. Waldron ya había sido designado para escribir Avengers: Secret Wars, la entrega que seguiría a Avengers: The Kang Dynasty y ahora escribirá ambas secuelas de Avengers. Waldron se ha convertido en una de las mentes creativas más confiables de Marvel, ya que anteriormente creó y sirvió como showrunner de la temporada 1 de Loki, además de escribir Doctor Strange en The Multiverse of Madness y para el estudio tiene sentido que él escriba ambas películas. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, producirá.