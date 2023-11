Pedro Pascal está muy cerca de sumarse a Marvel en los 4 Fantásticos







El actor de The Last Of Us y The Mandalorian podría firmar pronto su contrato para encabezar la anticipada película de la primera familia de superhéroes.

Marvel sigue en pleno reacomodamiento de su universo cinematográfico pero algunas cosas siguen en los planes, como la película de los 4 Fantásticos. Ahora, parece que Pedro Pascal estaría muy cerca de conseguir el rol titular de ese film.

El actor chileno goza de un momento de altísima popularidad por sus papeles en series como The Mandalorian y The Last Of Us. Parece que a ese catalogo Pascal podría sumar un rol clave en el universo de Marvel.

Pascal es el actor más cerca de firmar con el estudio para ser Reed Richards, también conocido como Mr. Fantastic, el líder de la primera familia de Marvel. Portales especializados como Deadline y The Hollywood Reporter indican que, aunque no hay un contrato firmado, la estrella está muy cerca de concretar el rol.

Pedro Pascal.jpg Pedro Pascal. Las fuentes del portal indican que todavía están resolviendo la agenda del actor para que pueda filmar la película. Pascal tiene planes de filmar la secuela de Gladiador, la segunda temporada de The Last Of Us y ponerle su voz a la cuarta de The Mandalorian.

El plan es que pueda comenzar a filmarse a principios de 2024. Matt Shakman será el encargado de dirigir el film. Avengers: La Dinastía Kang pierde su director pero seguirá trabajando en Marvel avengers 5 y 6 Marvel Destin Daniel Cretton ya no será el encargado de dirigir la próxima película de Los Vengadores, Avengers: La Dinastía Kang. El director seguirá trabajando en la serie de Wonderman y la secuela de Shang-Chi. La película se encuentra en el medio de la polémica por los escándalos que rodean al actor que interpreta al villano Kang: Jonathan Majors. Hace poco fue retrasado su estreno de mayo 2025 al mismo mes del 2026.