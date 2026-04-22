"Daredevil: Born Again": así fue el regreso de Jessica Jones en la serie de Disney+ + Seguir en









El personaje interpretado por Krysten Ritter regresa siete años después de los acontecimientos de la serie "Daredevil", donde el personaje hizo su última aparición.

Krysten Ritter esta de regreso como Jessica Jones.

Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) lo pedían desde hace años y su deseo fue concedido. La icónica Jessica Jones (Krysten Ritter) se sumó a la segunda temporada de Daredevil: Born Again. A siete años de su última aparición en el MCU, la heroína de Hell’s Kitchen se unió oficialmente a Daredevil ( Charlie Cox) en su lucha épica contra Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio).

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Jessica regresa siete años después de los acontecimientos de la serie Daredevil, donde el personaje hizo su última aparición. “Durante ese tiempo, la gente vivió su vida, les pasaron cosas, y ahora vamos a poder ver qué pasó con Jessica”, explicó el showrunner Dario Scardapane en un comunicado.

Jessica Jones Daredevil

Cómo fue el regreso de Krysten Ritter al universo de Marvel Los nuevos episodios de la serie presentan intensas escenas de acción y riesgo, por lo que el reencuentro con el personaje implicó para Ritter reconectar con los aspectos físicos de la heroína. “En el caso de Jessica, toda la parte física siempre nace de emociones reales, lo que lo hace aún más genial. No solo está peleando o pateando, lo hace con toda la fuerza. En esta temporada realmente lo da todo”, aseguro la actriz.

Para Ritter, colocarse nuevamente en la piel de Jessica también le permitió explorar el personaje en relación con el pasado, el presente y el futuro. En este sentido, concluye: “Creo que los fans van a disfrutar mucho ver lo que Jessica evolucionó, pero manteniendo todo lo que nos encantaba de ella desde el principio. Para mí es importante equilibrar esas dos cosas, y creo que la gente se va a entusiasmar al verla, sobre todo en las secuencias de acción más importantes. Sé que todos querían ver más de eso, y lo vamos a cumplir”.

La segunda temporada de Daredevil: Born Again estrena episodios todos los martes a las 10:00 pm, exclusivamente en Disney+.

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