"Matthew Perry: A Hollywood Tragedy": cómo es el revelador documental sobre los últimos días del actor

La producción dirigida por Robert Palumbo navega en los pormenores de la dramática muerte del comediante con testimonios impactantes y material de archivo sobre el ascenso y ocaso del actor.

A dos años de la trágica muerte de Matthew Perry, llega a Universal+ el documental Matthew Perry: A Hollywood Tragedy, dirigido por Robert Palumbo (World’s Most Notorious Killers, Face to Face with Scott Peterson), que indaga en los pormenores de la muerte del actor de Friends, quien falleció el 28 de octubre de 2023 por sobredosis de ketamina.

La producción, que se estrena hoy 28 de octubre, incluye entrevistas con la actriz Morgan Fairchild (quien interpretó a la madre del actor en Friends), el fiscal federal Martin Estrada, el ex Detective del Departamento de Policía de Los Ángeles Greg Kading y otras figuras clave de Hollywood y agentes policiales. Si bien los coprotagonistas de la sitcom que catapultó a la fama al actor, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer, decidieron resguardar sus preciados recuerdos, estos podrán ser vistos gracias al abundante material de archivo sobre la serie que los convirtió en una familia.

Por otro lado, el documental retratará la incesante lucha de Perry contra sus adicciones y los días previos a su trágica muerte, a los 54 años, en su casa de Pacific Palisades, en Los Ángeles. "Hollywood está lleno de facilitadores. Realmente se aprovecharon de alguien vulnerable", se escucha decir a uno de los entrevistados en el primer adelanto de este documental, respecto a cómo Perry se le entregó ketamina, el eslabón letal de una cadena de responsabilidades que llegó a la justicia este año, ya que cuatro personas fueron imputadas y condenadas por la muerte del actor.

En este documental, la historia del ascenso de Perry a la fama se entrelaza con la desgarradora historia de sus últimos días, cuando presuntamente recibió ketamina de fuentes que, según el fiscal federal, "deberían haber sabido más". Sus compañeros de reparto, amigos, las fuerzas del orden y un Perry brutalmente honesto cuentan esta épica historia de Hollywood.

Los momentos claves del documenta sobre los últimos días de Matthew Perry Un libro que dejó huella Un año antes de su muerte, el actor editó una poderosa autobiografía titulada Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, un best-seller que fue destacado por The Guardian como “una de las pocas memorias honestas” de una estrella. En su obra, Perry recordó sus grandes romances, los altibajos de haber interpretado a Chandler Bing y su infierno personal, fruto de sus adicciones.

Una internación que shockeó al mundo Perry luchó contra el alcoholismo desde los 14 años y luego contra una adicción a los analgésicos. En 2018, el actor fue hospitalizado por una perforación gastrointestinal. Perry pasó cinco meses internado por la ruptura de colon por abuso de opioides y estuvo dos semanas en coma, uno de los episodios más resonantes de una vida plagada de claroscuros. Friends, un arma de doble filo Durante 10 temporadas, el actor interpretó al sarcástico personaje de Chandler Bing en una de las sitcoms más emblemáticas de la TV. Si bien su actuación generó el cariño del público, numerosos premios y un cambio meteórico en su carrera, también lo sumió en un profundo dolor porque luchó contra sus adicciones en pleno rodaje. En el podcast Q With Tom Power, Perry reveló que no quería ser recordado por Friends. “Me gustaría ser recordado como alguien que vivió bien, amó bien y fue un buscador cuyo principal objetivo fue ayudar a la gente. Eso es lo que quiero”. El inmenso dolor de sus amigos Al enterarse de la muerte del actor, los protagonistas de Friends emitieron un comunicado en conjunto, en el que recordaron a quien fuera su amigo delante y detrás de cámara. "Estamos profundamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Éramos una familia, es una pérdida insondable", expresaron. Una muerte, cuatro culpables La investigación por la muerte del actor fue reveladora y tuvo aristas impensadas. En primera instancia, Kenneth Iwamasa, el asistente personal del Perry, admitió ante la Justicia haberle administrado ketamina. Luego, Erik Fleming aceptó la culpabilidad por haber suministrado la dosis mortal al actor, y el Doctor Mark Chavez también se declaró culpable de distribución. En julio de este año, otro profesional de la salud, el Doctor Salvador Plasencia, se declaró culpable de cuatro cargos por distribución de ketamina. Por su parte, Jasveen Sangha, apodada “la Reina de la Ketamina”, está acusada de participar en una red que facilitaba el acceso a la droga.

