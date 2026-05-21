De los Diamantes de Sangre al perdón: llega al Gaumont un documental que revela la otra cara de Sierra Leona

Está dirigido por el periodista Pedro Fernández Quiroga y el experto en relaciones internacionales Taio Gardey, ganó premios en Polonia y España, y fue distinguido en Reino Unido, Indonesia y Colombia.

El Cine Gaumont será sede de la presentación de La Fuerza Invisible: Sierra Leona , un documental argentino que pone el foco en historias de resiliencia, reconciliación y transformación social en Sierra Leona , tras la guerra civil y la epidemia de ébola.

El documental se sitúa en el contexto posterior al conflicto de los llamados “diamantes de sangre” — que sucumbió al país entre 1991 y el 2002— y a una de las crisis sanitarias más profundas de su historia reciente. Con una narrativa centrada en las personas, el documental propone una lectura que aborda el contexto histórico, pero - sobre todo - focaliza en las experiencias actuales de reconstrucción social.

Dirigido por Taio Gardey y Pedro Fernández Quiroga , la obra presenta tres ejes. Por un lado, jóvenes que fueron desplazados durante la guerra y hoy se desempeñan como líderes sociales en Freetown, la capital; una experiencia de autosostenibilidad en Tormabum, al sur del país, que refleja el potencial del desarrollo comunitario; el caso de un joven que fue niño soldado y que, años después, logró perdonar a quien lo había capturado, en un testimonio que sintetiza el corazón del relato.

Durante la guerra civil de Sierra Leona murieron 70 mil personas y más de 10 mil niñas y niños fueron esclavizados y usados como soldados, de los cuales más del 50% eran menores de 15 y el 28% menores de 12.

Sus realizadores sostienen que el enfoque busca ampliar la mirada sobre Sierra Leona en particular, y sobre el continente africano a nivel general. “Nosotros buscamos poner el foco en los valores extraordinarios de un pueblo resiliente, más allá de lo que les impusieron. Explicamos la guerra y sus razones, y fundamentalmente, dentro de qué contextos las personas buscan salir adelante”.

Y agregan: “Hay infinidad de historias que prueban el ingenio, la fortaleza, la resiliencia, el talento y la solidaridad de los africanos para superar obstáculos inimaginables. Este es un caso concreto, aunque hay muchísimos más, de un pueblo extremadamente digno que sigue luchando a pesar de que gran parte del mundo mire para otro lado”.

La Fuerza Invisible: Sierra Leona fue reconocida internacionalmente con el premio a Mejor Documental otorgado por Harambee en Polonia y el premio a Mejor Largometraje Documental en el Festival Internacional Fabián Oyola de Cine Documental en España, además de recibir distinciones en festivales de Indonesia, Argentina, Colombia y el Reino Unido.

Este estreno marca un nuevo paso en la trayectoria de sus directores, quienes previamente realizaron La Fuerza Invisible: Tocaña, centrado en la historia de rebelión de la comunidad afroboliviana de los Yungas, y que fue seleccionado por el África Diáspora Consortium para formar parte de la currícula obligatoria en las escuelas de Estados Unidos.

Una particularidad del proyecto es su proceso de validación: tras la edición, los directores regresan a las comunidades donde filmaron para compartir el material con sus protagonistas antes de iniciar su recorrido por festivales y salas.

Además de su trabajo audiovisual, Taio Gardey, con un máster en desarrollo internacional por la Universidad de Manchester, dirige FOOP, una ONG que promueve la agricultura sustentable en Sierra Leona, mientras que Pedro Fernández Quiroga ha recorrido distintos países africanos - entre campo de desplazados, mineras ilegales y guerras de laboratorio - y se encuentra próximo a publicar su nuevo libro.