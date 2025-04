Max presentó el tráiler de la tercera temporada de la serie "And Just Like That"

La nueva temporada de la serie continuación de Sex and The City llega oficialmente el 29 de mayo, trayendo de vuelta el caos, la alta costura y las complejas conversaciones de Manhattan que Carrie Bradshaw y compañía hicieron icónicas.

Max y HBO presentaron el primer tráiler de la tercera temporada de la serie continuación de Sex and The City. La nueva temporada de And Just Like That llega oficialmente el 29 de mayo, trayendo de vuelta el caos, la alta costura y las complejas conversaciones de Manhattan que Carrie Bradshaw y compañía hicieron icónicas.