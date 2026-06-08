Milo J homenajeó al Indio Solari en el cierre de su show en México + Agregar ámbito en









El joven artista no fue el único que le dedicó un momento a Solari, esta situación se replicó en varios shows, entre ellos, Divididos y la Bersuit.

Milo J durante su show en México.

Milo J se presentó el fin de semana en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México con un show que marcó el cierre de una etapa en su gira mundial, pero también se transformó en una postal marcada por el homenaje tras el fallecimiento de el Indio Solari.

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En un estadio colmado, el artista eligió rendir tributo al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, luciendo una remera de Oktubre, un disco emblemático de la banda platense, apenas horas después de la noticia que conmocionó a miles de fanáticos.

El joven artista no fue el único que le dedicó un momento a Solari, esta situación se replicó en varios shows.

Los músicos que homenajearon al Indio Solari en el escenario Uno de los tributos más sentidos llegó desde San Juan, donde Ricardo Mollo se presentó junto a Divididos en el Estadio Cerrado Aldo Cantoni.

El show, que originalmente estaba pensado como una celebración, se transformó en una oportunidad para honrar la memoria de quien marcó la historia del rock argentino. Mollo, guitarra en mano y con la emoción a flor de piel, interrumpió su repertorio para dirigirse al público. “1984 o 1985…”, dijo, mientras la ovación de la audiencia lo envolvía. “Por ahí. La memoria a veces no llega, pero los sonidos sí”.

“Hubo una fusión de lo que terminó quedando esto, que ahora para nosotros es hoy un canto a dos queridos elevados”. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/2063815921471295905&partner=&hide_thread=false Divididos tocando una del Indio. Si, una del Indio. pic.twitter.com/W0bFCmf6Ej — Marian Herrera (@marianherrrera) June 8, 2026 En Buenos Aires, Bersuit Vergarabat fue otra de las bandas que sumó su homenaje en el Teatro Don Bosco de San Isidro. En un momento clave del concierto, Cóndor Sbarbati tomó el micrófono y, junto a la banda, interpretó “Encuentro con un ángel amateur”, uno de los temas más significativos en la historia de Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bersuit_oficial/status/2063786694222975270&partner=&hide_thread=false Ayer en SAN ISIDRO, tocamos “Encuentro con un Ángel Amateur”, como un pequeño homenaje al Mister.



Ojalá te llegue todo el amor que nos diste Indio.



pic.twitter.com/6VJiMc7cmS — Bersuit (@bersuit_oficial) June 8, 2026 Uno de los momentos más celebrados e inesperados fue en el ciclo Pasión de Sábado (América), Rodrigo Tapari eligió rendir tributo al Indio Solari desde otro género: la cumbia. Durante su presentación, Tapari sorprendió al público con una versión adaptada de “Jijiji”, uno de los himnos más emblemáticos del repertorio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2063388058288783392&partner=&hide_thread=false EL HOMENAJE DE RODRIGO TAPARI AL INDIO SOLARI #PasiónDeSábado @pasionoriginal pic.twitter.com/jgFespRJWJ — América TV (@AmericaTV) June 6, 2026