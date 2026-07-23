Apple TV confirmó que la serie "The Morning Show" finalizará con su quinta temporada + Agregar ámbito en









La serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon fue una de las primeras series originales de la plataforma.

La última temporada de la serie llegará en 2027.

Apple TV confirmó que la serie The Morning Show finalizará con su quinta temporada, el estreno está previsto para 2027. Esto marcará el final de una era en Apple TV, ya que The Moorning Show fue una de las primeras series originales con guion de Apple.

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Apple encargó inicialmente dos temporadas en 2017, dos años antes del lanzamiento oficial de la plataforma, con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon como protagonistas.

Alex and Bradley are back where they belong.



The final season of #TheMorningShow is coming in 2027. pic.twitter.com/cjQszCz4Ba — Apple TV (@AppleTV) July 23, 2026 “Desde el principio, Apple ha apoyado nuestra visión para 'The Morning Show', y nos sentimos muy afortunados de haber tenido la oportunidad de contar historias que reflejan lo que sucede en el mundo que nos rodea con un toque de humor negro”, dijo Aniston en un comunicado. “Ha sido un gran privilegio trabajar con este elenco increíblemente talentoso, y con nuestros extraordinarios guionistas, productores y equipo. Nos hemos convertido en una gran familia y estamos muy emocionados de compartir esta última temporada. Y sabiendo que sería la última, tuvimos la gran fortuna de poder crear el final con intención y honrar a estos personajes como se merecen”.

“Los últimos nueve años produciendo y actuando en 'The Morning Show' han sido el honor de mi vida”, añadió Witherspoon. “Siempre fue más que una serie sobre una sala de redacción; era una serie sobre la importancia de la sala de redacción. Sobre la libertad de prensa y los periodistas que protegen el cuarto poder, a menudo a un alto precio. Contar esa historia ha sido el mayor privilegio creativo de mi carrera. Gracias a Apple por su apoyo incondicional, a nuestros guionistas visionarios, a nuestro increíble equipo y a nuestro elenco extraordinariamente talentoso, que dieron vida a cinco temporadas con una veracidad en la que el público creyó en todo momento. Ha sido una experiencia creativa estelar, una que siempre atesoraré”.

Además de Aniston y Witherspoon, el reparto de la serie incluye a Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie y Jon Hamm, junto con nuevas incorporaciones para la quinta temporada, entre las que se incluyen Jeff Daniels, Reneé Rapp, Jesse Williams, Sean Hayes, Lizzy Caplan y otros.

El éxito de The Morning Show y nuevos proyectos The Morning Show ha sido un referente en la temporada de premios desde su estreno. La serie ha recibido 28 nominaciones a los Emmy hasta la fecha, con cuatro galardones, incluyendo dos para Crudup como mejor actor de reparto en una serie dramática. También ha sido nominada a mejor serie dramática, y tanto Aniston como Witherspoon han recibido nominaciones por sus interpretaciones. Witherspoon también es productora ejecutiva de la serie de Apple TV Lucky, junto a Anya Taylor-Joy, mientras que Aniston y Echo Films continúan desarrollando proyectos para la plataforma. Hamm, por su parte, protagoniza y es productor ejecutivo de la serie de Apple Your Friends and Neighbors.

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