Disney+ presentó el primer adelanto de la tercera temporada de la serie "Percy Jackson y los dioses del Olimpo" + Agregar ámbito en









La tercera temporada lleva por primera vez a la pantalla el tercer libro, La maldición del Titán. Estrena en noviembre.

Esta temporada está basada en el tercer libro de la saga.

Los semidioses de Percy Jackson y los dioses del Olimpo irrumpieron hoy por tercera vez en el Hall H de la Comic-Con de San Diego, sorprendiendo a miles de fans con una ola de anuncios y estrenos exclusivos y adelantando las aventuras que llegarán en La maldición del Titán, la tercera temporada de la serie, que estrena el 20 de noviembre en Disney+.

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Los protagonistas de la serie Walker Scobell (Percy Jackson), Aryan Simhadri (Grover Underwood), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Tamara Smart (Thalia Grace), Levi Chrisopulos (Nico Di Angelo) y Olive Abercrombie (Bianca Di Angelo) acompañaron a los productores ejecutivos Dan Shotz y Craig Silverstein en un panel moderado por Juju Green, creador de contenido y superfán de Percy.

De qué trata la tercera temporada Percy Jackson y los dioses del Olimpo La tercera temporada lleva por primera vez a la pantalla el tercer libro, La maldición del Titán. Los fans presentes en la sala recibieron una sorpresa: la proyección de la primera escena del primer episodio de la serie, precedida por un mensaje en video de Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), que actualmente se encuentra en el extranjero rodando la nueva película THE CHEETAH GIRLS: NEXT GEN.

La nueva temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo está basada en La maldición del Titán, la tercera entrega de la exitosa saga literaria de Disney Hyperion escrita por el aclamado autor Rick Riordan. Ahora hay más en juego que nunca: Percy debe enfrentar la repentina desaparición de Annabeth y el inminente cumplimiento de la Gran Profecía del Oráculo de Delfos, que determinará el destino del Olimpo. Según lo predicho por el Oráculo, uno de los semidioses hijos de los “Tres Grandes” está destinado a llevar al Olimpo a nuevas alturas o sumirlo en la ruina, y su propia vida también estará en juego.

La tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo está protagonizada por Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Tamara Smart y Levi Chrisopulos.

Las dos primeras temporadas de Percy Jackson y los dioses del Olimpo ya están disponibles en Disney+.

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