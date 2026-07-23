Basada en una historia real: el drama bélico protagonizado por Mark Wahlberg que sumó Netlflix a su catálogo + Agregar ámbito en









Una producción inspirada en un episodio militar marcó a la crítica por su crudeza, su tensión y el retrato de una misión extrema.

El largometraje combina escenas de combate con momentos de fuerte carga dramática inspirados en un episodio real. Netflix

La oferta de películas inspiradas en hechos reales sigue creciendo en las plataformas de streaming como Netflix, y los relatos de guerra mantienen un lugar destacado entre los más elegidos por el público. Cuando la acción se combina con historias documentadas, el impacto suele ser todavía mayor.

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Dentro de ese género aparece El sobreviviente, una producción protagonizada por Mark Wahlberg que recupera un episodio ocurrido durante la guerra en Afganistán y que volvió a estar disponible en el catálogo de Netflix.

La película recrea una misión militar con un enfoque centrado en la supervivencia y el compañerismo. Netflix Dirigida por Peter Berg y basada en el libro autobiográfico del ex Navy SEAL Marcus Luttrell, la película apuesta por una puesta en escena realista y por un fuerte desarrollo del compañerismo entre los integrantes del equipo militar. Aunque adapta hechos reales, algunos momentos fueron dramatizados con fines cinematográficos, algo habitual en este tipo de producciones.

De qué trata El sobreviviente La historia se sitúa en Afganistán, en 2005. Un grupo de cuatro integrantes de los Navy SEAL recibe la misión de localizar y capturar al líder talibán Ahmad Shah durante la denominada Operación Red Wings. Lo que parecía una intervención rápida cambia de manera drástica cuando el equipo es descubierto en plena montaña.

A partir de ese momento comienza una lucha desesperada por sobrevivir. Rodeados por un número muy superior de combatientes enemigos y con enormes dificultades para comunicarse con el resto de las fuerzas estadounidenses, los soldados deben tomar decisiones límite mientras intentan mantenerse con vida.

Mark Wahlberg encabeza un elenco que reúne a varias figuras reconocidas del cine de acción. Netflix El protagonista es Marcus Luttrell, interpretado por Mark Wahlberg, quien enfrenta una serie de situaciones extremas después de que la misión queda comprometida. La película muestra el desgaste físico, las heridas, el terreno hostil y el vínculo entre los integrantes del equipo, uno de los aspectos más valorados por quienes siguen el cine bélico. Además de las escenas de combate, la historia dedica parte de su desarrollo a reflejar los dilemas morales que atraviesan los personajes y el papel que desempeñan algunos habitantes afganos durante los acontecimientos, un elemento que también formó parte del relato original de Luttrell. Netflix: tráiler de El sobreviviente Netflix: elenco de El sobreviviente Mark Wahlberg como Marcus Luttrell

Taylor Kitsch como Michael "Murph" Murphy

Emile Hirsch como Danny Dietz

Ben Foster como Matthew "Axe" Axelson

Eric Bana como Erik Kristensen

Alexander Ludwig como Shane Patton

Ali Suliman como Mohammad Gulab

Yousuf Azami como Ahmad Shah

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