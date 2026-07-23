El Cosquín Rock confirmó las fechas de su edición 2027: cuándo salen a la venta las entradas

El histórico festival anunció los días para su próxima edición en el Aeródromo de Santa María de Punilla. Se espera una grilla multitudinaria con los principales exponentes de la música.

El Cosquín Rock 2027 ya tiene fecha confirmada y puso en marcha la cuenta regresiva para una nueva edición .

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El festival más federal del país se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de febrero , reeditando su clásico encuentro de verano en las sierras cordobesas.

El escenario elegido volverá a ser el habitual Aeródromo de Santa María de Punilla , predio que recibirá a miles de fanáticos de todo el país durante las dos jornadas consecutivas.

Con más de 26 años de historia viva en sus espaldas, este hito cultural de vivencias multisensoriales viene de batir marcas en su edición 2026, donde reunió a más de 90 mil personas y presentó a más de 100 artistas distribuidos en sus emblemáticos escenarios.

Para quienes deseen asegurar su presencia en el banquete antes de conocer la grilla de artistas, la venta de los primeros pases arrancará en julio de 2026. El cronograma de comercialización técnica y etapas de venta funcionará de la siguiente manera:

Se viene el fin de semana del año, se viene COSQUIN ROCK 2027 6 y 7 de Febrero Aeródromo Santa María de Punilla Tickets disponibles MIÉRCOLES 29/07 por https://t.co/ZlyzpCe1XL pic.twitter.com/0ko7AxISuJ

Fecha de inicio de venta: Los pases estarán disponibles a partir del jueves 29 de julio.

Etapa 1 - Preventa "YENDO": Venta exclusiva para clientes del banco BBVA hasta agotar stock.

Etapa 2 - Preventa "LLEGANDO": Se habilitará de manera consecutiva tras agotarse la tanda inicial, también de forma exclusiva para clientes BBVA hasta agotar stock.

Etapa 3 - Venta General "VIAJANDO": Abierta para el público en general con todos los medios de pago disponibles.

Financiación récord: Durante todas las fases (Preventas y Venta General), las compras realizadas con tarjetas del BBVA Argentina contarán con un beneficio de hasta 12 cuotas sin interés.

Sitio oficial de compra: Las entradas se podrán conseguir únicamente a través de la plataforma oficial www.cosquinrock.net.

Entre paisajes serranos, gastronomía, activaciones de marca y expresiones artísticas diversas, la propuesta busca superarse año tras año para volver a sorprender tanto a los fieles asistentes de siempre como a las nuevas generaciones que se suman al encuentro por primera vez.