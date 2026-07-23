Netflix se prepara para la nueva temporada de "Mi vida con los chicos Walter": ¿cuándo se estrena?

Los próximos capítulos continuarán el triángulo amoroso entre Jackie, Alex y Cole mientras los protagonistas enfrentan una nueva etapa de sus vidas.

Netflix ya tiene fecha para el regreso de una de sus series juveniles más vistas. " Mi vida con los chicos Walter" estrenará su tercera temporada el próximo agosto , con nuevos episodios que continuarán la historia de Jackie Howard y la familia Walter después de la confesión que cerró el último capítulo.

La buena noticia es que la plataforma ya anunció que la producción tendrá una cuarta entrega . La renovación anticipada garantiza la continuidad de la historia más allá de los próximos episodios.

La historia sigue a Jackie Howard , una adolescente que pierde a sus padres en un accidente y debe abandonar su vida en Nueva York para comenzar una nueva etapa en Colorado. En Silver Falls , la recibirá Katherine Walter , amiga de su mamá, y su numerosa familia.

Acostumbrada a la calma y la estructura de Manhattan, nuestra protagonista llega a un hogar caótico , lleno de personalidades distintas y choques. Lo que en un principio parecía una convivencia imposible se transforma en una experiencia que la obliga a enfrentar el duelo y a descubrir nuevas formas de encontrar su lugar .

Sin embargo, la rutina con los Walter también despierta sentimientos hacia dos de los hermanos, Alex y Cole , que terminan en un triángulo amoroso cargado de tensiones.

Tráiler de la tercera temporada de "Mi vida con los chicos Walter"

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de "Mi vida con los chicos Walter"?

La tercera temporada de “Mi vida con los chicos Walter” llegará a Netflix el 6 de agosto de 2026. La entrega comenzará después de uno de los momentos más importantes de la serie: la confesión de sentimientos entre Jackie y Cole, una situación que Alex escucha sin que ellos lo sepan.

Ese descubrimiento cambia la relación entre los hermanos Walter y deja a los protagonistas frente a un nuevo sentimiento: la culpa. "La realidad de todos se ha hecho añicos y están recogiendo los pedazos para intentar reconstruirla", explicó el actor Ashby Gentry a Tudum.

Melanie Halsall, creadora de la serie, reconoce que "fue una revelación muy importante y no podemos simplemente ignorarla". A su vez, dejó en claro que Jackie "tampoco puede seguir saltando entre dos chicos. Cómo abordamos eso será un reto muy interesante". "Gran parte de esta temporada, más que en las anteriores, trata sobre crecer, madurar y asumir responsabilidades", añadió.

Así, además del triángulo amoroso, los nuevos 10 capítulos seguirán mostrando los cambios que atraviesan los personajes, mientras comienzan a definir su futuro. La cercanía de la universidad y el final de una etapa los obligará a tomar decisiones importantes.

La familia Walter también tendrá que afrontar las consecuencias de la emergencia médica de George Walter, un hecho que modifica las prioridades dentro del hogar.

Reparto de "Mi vida con los chicos Walter"