El emotivo regreso de los Foo Fighters a Los Angeles tras la muerte de Taylor Hawkins

Grohl, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee, Samantha Sidley y toda la familia de técnicos que conforman Foo Fighters se mostraron cabizbajo. Las imágenes que se han compartido desde el aeropuerto muestran a los integrantes realmente conmovidos.

La noticia también ha sido compartida por Frances Bean Cobain, hija del difunto Kurt Cobain y compañero de Grohl en Nirvana, que añadió: “Eres un tipo fuerte, Dave. Te queremos”.

El pasado sábado, desde la Fiscalía General de la Nación de Colombia se publicó un comunicado indicando que una prueba toxicológica preeliminar de orina realizada por los forenses en el cuerpo de Taylor Hawkins indicaba que se habían encontrado hasta 10 sustancias en su cuerpo, incluyendo THC (marihuana), antidepresivos, benzodiazepinas (hipnosedantes) y opioides.

En un comunicado oficial, la Fiscalía colombiana ha confirmado lo siguiente tras la autopsia inicial de Hawkins:

“1. El test toxicológico de orina preeliminar de Taylor Hawkins mostró 10 tipos de sustancias, incluyendo marihuana, antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas y opioides.

2. El Insitituto Nacional de Medicina Forense continúa sus estudios médicos para poder aclarar completamente los hechos que condujeron a la muerte de Taylor Hawkins.

3. La Fiscalía General de la Nación de Colombia continuará su investigación y desvelará los resultados obtenidos según corresponda”.

El mensaje de Foo Fighters tras la muerte de Taylor Hawkins

“La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre”, se puede leer en el comunicado emitió la banda para comunicar la noticia del fallecimiento de Hawkins. “Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este momento inimaginablemente difícil”.

Tayor habló, en distintas ocasiones, sobre su historial de consumo de estupefacientes. En 2001, el músico sufrió una sobredosis de heroína que provocó que estuviera dos semanas en coma, tan solo cuatro años después de unirse a Foo Fighters. En aquella época, Dave Grohl le compuso la canción “On The Mend", que acabó en el disco 'In Your Honor' (2005).