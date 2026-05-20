Lanzaron una colecta para repatriar el cuerpo de Serena Andreatta, la argentina que murió en Australia

Familiares y amigos buscan reunir fondos para cubrir el traslado de sus restos, gastos funerarios y pasajes para que su familia viaje al país oceánico.

Familiares y amigos de Serena Andreatta lanzaron una colecta para repatriar sus restos desde Australia.

Familiares y amigos de Serena Andreatta , la joven argentina de 26 años que murió tras un accidente de micro en Australia , lanzaron una colecta para afrontar los costos de la repatriación de sus restos y acompañar a su familia en los trámites derivados de la tragedia.

La campaña fue abierta en la plataforma GoFundMe por Valentina Accardi , amiga de Serena y sobreviviente del siniestro vial ocurrido en el estado de Queensland . El objetivo es reunir fondos para cubrir pasajes aéreos, alojamiento, gastos funerarios y el traslado del cuerpo de la joven rosarina a la Argentina.

“Les pido de corazón que nos unamos para aliviar esta enorme carga económica en un momento tan devastador para ellos”, escribió Valentina en el mensaje que acompaña la colecta. La joven permanece internada en el Hospital Universitario de Townsville , donde fue trasladada luego del accidente.

La iniciativa solidaria busca asistir a la familia de Serena, que se encuentra en la Argentina y necesita viajar de urgencia a Australia. Además de la campaña de recaudación, Valentina pidió colaboración a través de redes sociales para conseguir alojamiento en Townsville , la ciudad cercana al lugar donde ocurrió el accidente.

“Si tienen conocidos en Townsville o alguien que nos pueda brindar alojamiento urgente para la familia de Sere, les pido que me escriban. Cualquier contacto ayuda”, publicó en sus historias de Instagram.

Según explicó en la plataforma, los fondos serán destinados a cubrir el traslado de la familia, la estadía en Australia, los trámites administrativos, los costos funerarios y la repatriación de los restos de Serena.

serena-andreatta-552643-051720 Serena Andreatta había llegado a Australia en abril y planeaba recorrer el país junto a su amiga Valentina Accardi.

Cómo fue el accidente en Australia

El accidente ocurrió el jueves pasado sobre la Bruce Highway, cerca de Gumlu, una localidad ubicada a unos 135 kilómetros al sur de Townsville. Serena viajaba en un micro de la empresa FlixBus que realizaba el recorrido entre Cairns y Airlie Beach.

Por motivos que todavía son investigados, el vehículo perdió el control y volcó mientras trasladaba a más de 30 pasajeros de distintas nacionalidades. Las autoridades locales calificaron la escena como “catastrófica” por la magnitud del siniestro y la cantidad de turistas extranjeros involucrados.

Serena fue rescatada con vida y derivada a un centro de salud, pero murió como consecuencia de las heridas sufridas en el vuelco. Otras dos personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas en helicóptero. Valentina Accardi también sufrió lesiones y quedó internada bajo observación médica.

El conductor del micro, un hombre de 70 años, sufrió heridas leves. Según informó la empresa, no circulaba a exceso de velocidad y los controles de alcohol y drogas habrían dado resultado negativo, aunque esos datos deberán ser confirmados por la investigación policial.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Accidentes de Tránsito de Queensland, que busca determinar qué provocó el vuelco.

Quién era Serena Andreatta, la argentina que murió en Australia

Nacida en Rosario, Serena había estudiado en la Escuela Superior de Comercio de la Universidad Nacional de Rosario y desde hacía años construía una vida marcada por los viajes y la experiencia internacional. En 2020 se mudó a Italia, donde trabajó en gastronomía y hotelería, y luego desarrolló un emprendimiento de asesoramiento para argentinos que buscaban tramitar la ciudadanía italiana.

Durante el último año había recorrido distintos destinos de Asia, especialmente Tailandia y Vietnam. En sus redes sociales compartía imágenes y reflexiones sobre sus experiencias viajando por el mundo. “Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste”, había escrito tras una larga estadía en Koh Tao, una isla tailandesa donde vivió varios meses.

Australia era su nuevo destino. Había llegado en abril y planeaba continuar recorriendo el país junto a Accardi. Familiares y amigos la describieron como una persona “aventurera”, “luminosa” y “siempre dispuesta a ayudar”.