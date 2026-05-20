Muerte de Kevin Martínez en Chascomús: qué se sabe del caso y cómo sigue la investigación + Agregar ámbito en









Se difundió el video de una cámara de seguridad que registró el momento exacto del choque entre el auto y la moto en la que viajaba la víctima.

La investigación por la muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que falleció en Chascomús, sumó en las últimas horas una prueba clave.

Una cámara de seguridad capturó el instante preciso de la choque entre un auto y la moto en la que se trasladaba Kevin Martínez, el joven de 15 años que perdió la vida en Chascomús. Esta grabación se incorporó recientemente a la causa judicial como un elemento probatorio fundamental para el esclarecimiento del hecho.

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El video difundido recientemente registra el momento exacto en que la motocicleta Honda XR 150 colisionó frontalmente contra un Ford Ka de color blanco en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana. En el vehículo de menor porte viajaban la víctima junto a otro joven de 17 años, mientras que el automóvil era conducido por María Antonella Saint Jean, de 25 años de edad.

video muerte kevin martinez Se conoció el video del choque en el que murió Kevin, el adolescente de 15 años, en Chascomús.

Luego del siniestro vial, el joven de 17 años fue derivado de urgencia a un centro médico debido a sus heridas, mientras que Kevin Martínez permaneció en el sitio del impacto. Posteriormente, el sobreviviente fue inmovilizado con esposas en una camilla, situación en la que fue abordado y agredido por Leandro Edgardo Marzzellino, un hombre de 50 años. Los registros fílmicos exponen cómo el atacante presionó el cuello del menor con su rodilla, lo asfixió y le aplicó entre cinco y seis golpes en el rostro, aprovechando el estado de total indefensión de la víctima.

El video de la agresión fue capturado por Jonatan Ezequiel Bianchi, testigo directo del hecho, además de tío y padrino del adolescente fallecido, quien aportó dicha evidencia ante los tribunales. Tras el violento episodio, la abuela de la víctima manifestó públicamente su indignación: “Nadie hizo nada para evitar que le pegaran”. En sintonía con este reclamo, la madre del joven, Romina Martínez, aseveró: “No eran 10 personas, era una persona arriba de mi hijo y nadie lo detuvo”.

A causa de la gravedad de su cuadro, trasladaron a Kevin al Sanatorio Franchín, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los allegados de la víctima explicaron que el joven ingresó inconsciente y casi sin reacción. Los profesionales médicos dictaminaron que el paciente sufría daños cerebrales de carácter irreversible, diagnóstico que precedió a su fallecimiento pocas horas después. Ante el trágico desenlace, el entorno familiar comenzó las gestiones correspondientes para realizar la donación de sus órganos. Sin embargo, interrumpieron el procedimiento de forma inmediata al tomar conocimiento de los mensajes y filmaciones que revelaban las agresiones previas. Los resultados de la autopsia de Kevin Martínez Este martes se conoció el informe preliminar de la autopsia de Kevin Martínez. Allí, se determinó que el deceso del menor de 15 años se produjo a causa de “politraumatismos” y una “hemorragia interna”.Hasta la fecha, los peritos forenses no han logrado dirimir con exactitud científica si el fallecimiento fue el resultado directo de la colisión vial o si, por el contrario, fue provocado por la golpiza posterior perpetrada por Leandro Edgardo Marzzellino. La fiscal de la UFID N° 9, Daniela María Bertoletti Tramuja, lidera la investigación penal y aguarda las conclusiones definitivas de la necropsia para definir si solicita la detención formal del individuo que atacó al adolescente El documento pericial ratifica que el cadáver de Kevin “presenta politraumatismos de importancia que afectan fundamentalmente el tórax, produciendo un importante sangrado a ese nivel”. No obstante, el dictamen forense detalló: “La lesión más grave la constituye la fractura múltiple de los huesos del cráneo, que determinan una lesión que, debido a su magnitud, resulta idónea para producir la muerte del individuo”.

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