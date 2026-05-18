Chascomús: revelan qué causó la muerte del adolescente atropellado y golpeado por un vecino

Mientras era asistido tras chocar en una moto robada, el menor recibió una golpiza de un vecino que sospechaba del robo y que ahora se encuentra prófugo de la justicia.

La investigación penal quedó bajo la carátula de homicidio culposo, y la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja ordenó que la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Chascomús lidere las tareas policiales.

La ciudad de Chascomús continúa conmocionada por la muerte de un adolescente de 15 años , ocurrida en medio de un violento episodio que ahora es investigado por la Justicia . Mientras avanza la causa, se aguardan los resultados de la autopsia para establecer con precisión si el joven falleció como consecuencia de haber sido atropellado mientras circulaba en moto o debido a la brutal agresión que habría sufrido por parte de un vecino cuando era asistido por personal de salud.

El choque tuvo lugar el viernes en la esquina de las calles Jacarandá y Julián Quintana, donde un automóvil Ford Ka conducido por una joven de 25 años, identificada como María Antonella Saint Jean , colisionó contra una moto Honda XR 150 . Allí, se desplazaban la víctima fatal, Kevin Martínez, de 15 años , con un acompañante de 17. Cabe destacar que el vehículo implicado registraba una orden de secuestro activa desde el 9 de mayo, emitida por la UFID N° 9 de Chascomús , cuya titular es la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja.

Bajo la carátula de “politraumatismos y hemorragia interna” , la autopsia preliminar traslada el foco a las pericias científicas , las cuales serán cruciales para delimitar si el cuadro mortal se desencadenó a raíz de la colisión entre el coche y la mota o, debido al castigo físico que sufrió el joven.

El fallecimiento del adolescente mientras era derivado a un centro médico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sumó un componente conmocionante al revelarse, poco tiempo después, una filmación obtenida por un testigo de la zona.

En las imágenes se observa a un vecino, Leonardo Marcelino, iniciando una brutal agresión contra la víctima, sin que los presentes intervinieran para detener los golpes en la cabeza y el ataque al cuello. Hasta el momento, el agresor se encuentra prófugo de la Justicia. "De acuerdo a una de las hipótesis que comenzaron a circular entre los propios vecinos, la víctima fatal le habría robado la moto y el comerciante lo reconoce y por eso va y le pega", según las declaraciones del periodista Sergio Cirigliano en el programa La Mañana por C5N.

La propia familia sostuvo que, en ese momento, Kevin gritaba mientras era atendido, pero luego de los golpes queda completamente inconsciente.

La investigación penal quedó bajo la carátula de homicidio culposo, y la fiscal Bertoletti Tramuja ordenó que la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Chascomús lidere las tareas policiales.