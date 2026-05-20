Crece el misterio por la muerte del fundador de Mango: la Justicia apunta contra su hijo Jonathan

El empresario falleció en 2024 durante una excursión en España. La jueza vio indicios que complican a la familia.

Isak Andic murió el 14 de diciembre de 2024 .

La investigación por la muerte de Isak Andic , fundador de Mango y uno de los empresarios más influyentes de España , dio un giro inesperado luego de que la jueza del caso señalara indicios de una presunta intervención “premeditada” de su hijo Jonathan Andic en el fallecimiento ocurrido durante una excursión en la montaña .

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Según la magistrada, el posible móvil estuvo vinculado a una “obsesión con el dinero” y al temor de Jonathan de que su padre modificara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación benéfica.

Isak Andic murió el 14 de diciembre de 2024 mientras realizaba una caminata junto a su hijo en una zona montañosa de Collbató , cerca de Barcelona .

En la resolución judicial que dispuso la prisión preventiva de Jonathan —aunque bajo fianza ya abonada—, la jueza afirmó que existieron elementos que evidenciaron una “participación activa y premeditada” en la muerte del empresario.

Uno de los principales puntos de la investigación gira alrededor de conversaciones de WhatsApp incorporadas al expediente.

Isak Andic y el hijo El hijo de Isak Andic es el principal sospechoso de su muerte. C5N

Según la magistrada, los mensajes revelaron fuertes tensiones económicas entre padre e hijo y mostraron que Jonathan ejercía una “manipulación emocional” para obtener beneficios patrimoniales. De acuerdo con la causa, Jonathan solicitó recibir parte de la herencia en vida, algo que finalmente Isak Andic aceptó.

El patrimonio del fundador de Mango rondaba los €4500 millones, según estimaciones de Forbes, lo que lo ubicaba entre las mayores fortunas de España.

El posible cambio que agravó el conflicto familiar

La investigación sostiene que a mediados de 2024 Jonathan tomó conocimiento de que su padre evaluaba modificar el testamento para crear una fundación destinada a ayudar a “personas necesitadas”.

Para la jueza, esa decisión provocó un “cambio notable” en la relación familiar y profundizó los conflictos vinculados al dinero.

Incluso, el propio Jonathan habría admitido ante la Justicia que su comportamiento respecto de las cuestiones económicas “no era correcto”.

Las contradicciones que complican al hijo de Andic

Otro de los puntos que despertó sospechas fueron las inconsistencias en las declaraciones de Jonathan sobre visitas previas al lugar donde ocurrió la caída.

El acusado aseguró haber recorrido el sendero una sola vez semanas antes del hecho, aunque la geolocalización de su vehículo mostró que estuvo en la zona los días 7, 8 y 10 de diciembre de 2024.

La jueza también detectó contradicciones en torno al llamado de emergencia realizado tras la caída de su padre. En una primera versión, Jonathan dijo creer que el empresario había caído accidentalmente por el barranco, aunque posteriormente modificó parte de su relato ante el Sistema de Emergencias Médicas.

La investigación incorporó además un dato que generó nuevas dudas en el expediente: el cambio de teléfono celular realizado por Jonathan Andic el 25 de marzo pasado.

Según explicó, el dispositivo había sido robado durante un viaje a Quito entre el 24 y el 26 de marzo, fechas que coincidieron con la difusión pública de información sobre la reapertura de la causa.

Pese a las sospechas judiciales, la familia de Isak Andic salió públicamente a respaldar a Jonathan y sostuvo que es inocente.