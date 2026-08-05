Fiestas, excesos y un asesino serial: la nueva serie de Ryan Murphy que es furor en Disney+ + Agregar ámbito en









La producción basada en la novela de Bret Easton Ellis ya está disponible con sus primeros episodios y propone un thriller juvenil ambientado en Los Ángeles de los años 80.

Una historia ambientada en los años 80 mezcla glamour, tensión y secretos entre un grupo de adolescentes. Disney

La nueva apuesta de Disney+ para los fanáticos del thriller psicológico ya está disponible y propone una historia donde el lujo, los secretos y una ola de crímenes se cruzan en la exclusiva Los Ángeles de los años 80. Con la firma de Ryan Murphy, la producción adapta una de las novelas más conocidas de Bret Easton Ellis.

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Se trata de Fragmentos, una serie de FX que combina suspenso, drama y misterio a partir de un grupo de adolescentes privilegiados cuya rutina cambia por completo cuando un asesino serial comienza a sembrar el terror en la ciudad. La ficción debutó con sus primeros episodios y rápidamente empezó a generar repercusión entre los suscriptores de la plataforma.

La adaptación traslada al streaming una reconocida novela de Bret Easton Ellis. Disney Con una marcada estética ochentosa, un elenco encabezado por Igby Rigney y Kaia Gerber, y una trama que explora temas como la identidad, la obsesión y las relaciones de poder, la producción vuelve a mostrar el estilo característico de Ryan Murphy, donde las apariencias rara vez cuentan toda la historia.

De qué trata Fragmentos La historia sigue a Bret, un joven aspirante a escritor interpretado por Igby Rigney, que cursa su último año en una exclusiva escuela preparatoria. Su vida cambia cuando llega Robert Mallory, un estudiante tan carismático como enigmático cuya presencia altera el equilibrio del grupo.

Al mismo tiempo, la ciudad vive bajo la amenaza de "The Trawler", un asesino serial que tiene como blanco a adolescentes. Ese clima de incertidumbre atraviesa la rutina de los protagonistas y convierte cada encuentro en un posible punto de quiebre.

Mientras intentan sostener una vida marcada por las fiestas, el lujo y los privilegios, los personajes también enfrentan conflictos vinculados con la identidad, los celos, el deseo y la obsesión. La serie propone un recorrido donde las relaciones personales adquieren cada vez más peso y donde las decisiones individuales tienen consecuencias inesperadas. Disney+: tráiler de Fragmentos Disney+: elenco de Fragmentos Igby Rigney

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