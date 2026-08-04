Netflix sumó a su catálogo una de las series de época más atrapantes y polémicas sobre la realeza + Agregar ámbito en









Una producción histórica volvió al servicio con una trama llena de poder, ambición y romance que todavía cautiva al público.

Una de las series de época más aclamadas por el público volvió a Netflix. Gentileza - Netflix

La plataforma de Netflix decidió volver a incorporar una ficción que marcó un antes y un después entre las series históricas. Fue aclamada por los historiadores por tener una reconstrucción cuidada y una fuerte carga política, por lo que la historia sigue atrapando al público a pesar del paso de los años.

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Con 4 temporadas y 38 episodios, esta producción creada por Michael Hirst recorre uno de los reinados más polémicos de Inglaterra. Los distintos conflictos que azotaron es esta familia real puso en juego la corona y ahora la serie volvió a despertar el interés de los suscriptores.

Gentileza - Netflix De qué trata Los Tudor "Los Tudor" sigue la vida del rey Enrique VIII de Inglaterra desde los primeros años de su reinado y muestra cómo sus decisiones modificaron la historia del país. La historia empieza con la preocupación del rey por no conseguir un heredero varón, lo que pone en crisis su matrimonio con Catalina de Aragón y desemboca en la transformación del escenario político y religioso de Inglaterra.

La aparición de Ana Bolena cambia el rumbo del reinado, ya que la relación entre ambos impulsa a Enrique VIII a buscar la anulación de su matrimonio, lo que lo enfrenta a la Iglesia Católica y deriva en una de las rupturas religiosas más importantes de la historia europea.

A lo largo de sus 4 temporadas, la serie también muestra las conspiraciones entre nobles, los cambios de alianzas, las ejecuciones de personajes históricos y los sucesivos matrimonios de Enrique VIII, quien llegó a casarse seis veces. La producción, estrenada originalmente entre 2007 y 2009, recibió elogios por su ambientación, el vestuario y las interpretaciones de su elenco principal.

Netflix: tráiler de Los Tudor Netflix: elenco de Los Tudor Jonathan Rhys Meyers como Enrique VIII de Inglaterra

Natalie Dormer como Ana Bolena

Henry Cavill como Charles Brandon

Sarah Bolger como la princesa María Tudor

Maria Doyle Kennedy como Catalina de Aragón

Tamzin Merchant como Catherine Howard

Annabelle Wallis como Jane Seymour

Gabrielle Anwar como Margaret Tudor

Sam Neill como el cardenal Wolsey

Joss Stone como Anne of Cleves

James Frain como Thomas Cromwell

Jeremy Northam como Sir Thomas More

Anita Briem como Jane Seymour

Joely Richardson como Catherine Parr

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