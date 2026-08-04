Netflix mostró un primer vistazo y confirmó la fecha de estreno de Monster: The Lizzie Borden Story, de Ryan Murphy e Ian Brennan. El esperado nuevo capítulo de la antología "Monster" se estrenará el 17 de septiembre en la plataforma de streaming.
Netflix reveló la fecha de estreno y presentó las primeras imágenes de "Monsters: The Lizzie Borden Story"
El esperado nuevo capítulo de la antología "Monster" presenta a su primera protagonista femenina con Ella Beatty como Lizzie Borden.
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Monster: The Lizzie Borden Story narra cómo una joven cambió la percepción que el mundo tenía de un asesino… todo gracias a un hacha. Este episodio sigue a la primera "monstruo" femenina de la serie, interpretada por Ella Beatty, junto a Vicky Krieps como Bridget Sullivan, Rebecca Hall como Abby Borden y Charlie Hunnam como Andrew Borden.
De qué trata Monster: The Lizzie Borden Story
Según la sinopsis oficial: Cuando la hija reprimida de una adinerada familia de Nueva Inglaterra y su criada rebelde se encuentran atrapadas en una casa basada en la humillación y la crueldad, escapan a una fantasía de sexo, poder y venganza. Los espantosos asesinatos sin resolver que siguen no solo conmocionan al mundo, sino que dan origen a un ícono que se niega a vivir prisionera, optando en cambio por forjar su propia leyenda: impactante, monstruosa y gloriosamente libre.
El reparto adicional incluye a Billie Lourd, Joey Pollari, Sarah Paulson y Jessica Barden.
Lizzie Borden alcanzó notoriedad tras los asesinatos y su juicio, que recibió una amplia cobertura mediática en Estados Unidos, y ha permanecido como parte de la cultura popular estadounidense durante décadas. Ha sido retratada en numerosas adaptaciones cinematográficas, televisivas y teatrales, la más reciente en la serie de Lifetime "The Lizzie Borden Chronicles", protagonizada por Christina Ricci como Borden, y en la película de 2018 "Lizzie", protagonizada por Chloë Sevigny como el personaje principal y Kristen Stewart como una criada.
La serie fue creada y escrita por Brennan, y cuenta con la producción ejecutiva de Murphy, Brennan, Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Louise Shore, Nissa Diederich, Todd Kubrak, Carl Franklin y Tanase Popa. Winkler y Sarah Adina Smith dirigen la serie.