Murió Pablo Palacio, reconocido actor de "División Palermo" y "Homo Argentum"

Palacio tenía 60 años y una extensa trayectoria.

Una triste noticia sacude el mundo del espectáculo nacional, el actor Pablo Palacio murió este miércoles a los 60 años. El intérprete era reconocido por sus participaciones en División Palermo y Homo Argentum.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Palacio a lo largo de su trayectoria desarrolló una sostenida labor en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad. Fue la Asociación Argentina de Actores la que dio la noticia de su muerte a través de sus redes sociales.

Lamentamos el fallecimiento del actor Pablo Palacio. A lo largo de su trayectoria desarrolló una sostenida labor en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad. Acompañamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este difícil momento. https://t.co/kdOoNkM5Cv pic.twitter.com/eqmhN6g3RR — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) August 5, 2026 Nacido el 25 de agosto de 1965, construyó una sólida y versátil trayectoria. A lo largo de su carrera integró los elencos de obras teatrales como Remanente Sur, El viaje de Discepolito, Guarda abajo, La palabra del Señor, Maquillaje, El encargo y No tenés códigos, entre otras producciones.

En televisión y plataformas participó en numerosas ficciones de gran repercusión. Entre sus trabajos más destacados se encuentran División Palermo, Cromañón, Nada, Monzón, Atrapa a un ladrón, Edha, El lobista, Privier, Jardín de bronce, Cartoneros, Señores papis y Las Estrellas.

La trayectoria de Pablo Palacio Gracias a sus interpretaciones, Pablo Palacio se convirtió en un rostro habitual de la ficción argentina, aportando su talento a producciones de distintos géneros y estilos.

En el cine también desarrolló una destacada carrera con participaciones en Homo Argentum, El clan, El ciudadano ilustre, El Potro, lo mejor del amor, El sonido de los tulipanes, Al acecho, El cadáver insepulto, Elena sabe, La invitada, Goyo, Póngale la firma y Un paraíso para los malditos, sumado a los cortometrajes Y líbranos del mal, El pozo y El sueño de Horacio. Además de su trabajo como actor, participó en campañas publicitarias para distintas marcas reconocidas. Familiares, amigos y colegas lo despidieron con afecto y destacaron su profesionalismo, compromiso y entrega a lo largo de una carrera que dejó una huella en el espectáculo argentino.

Temas Actores

Series

Películas