La adictiva serie de Disney+ sobre un investigador privado que es ideal para los amantes del misterio + Agregar ámbito en









Esta obra que combina lo mejor de un drama policial con la comedia da un resultado bastante entretenido para la audiencia, que logra engancharse con su divertido elenco.

La joya más reciente de Disney llama la atención al combinar dos géneros que no suelen ser compatibles. Disney

Disney + ofrece historias novedosas en su catálogo de manera constante, y esta vez apostó por una producción verdaderamente atractiva. La reciente realización con gran repercusión en la plataforma de streaming posee una trama tan atrapante como disparatada, combinando la comedia con el drama policial para obtener un resultado más que interesante.

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R.J. Decker presenta a un personaje completamente alejado de la lucha contra el crimen, pero dispuesto a aprovechar su experiencia pasada con el objetivo de adentrarse en un universo desconocido. Con un elenco prometedor, constituye una de las principales novedades aparecidas en la pantalla chica durante este último tiempo.

Entre las novedades de Disney, Las aventuras de Decker destaca por su rápida llegada al público. Disney De qué trata R.J. Decker: Investigador privado Decker era un fotógrafo respetado por la prensa involucrado en un asunto complejo. Un político corrupto consigue incriminarlo y destruir su carrera, llevándolo a prisión. Al salir, sin credibilidad y arruinado, opta por mudarse a un parque de casas rodantes en Florida para empezar una etapa distinta.

Allí resuelve convertirse en detective particular, comprando una licencia barata para poder sobrevivir en su actual realidad. Sin entrenamiento policial, su antiguo trabajo le permite sobresalir y advertir detalles inadvertidos para otros profesionales.

Pero lo valioso de esta propuesta disponible en Disney radica en evitar centrarse únicamente en un aspirante a detective con habilidades útiles para unos pocos casos. Al mismo tiempo deberá batallar con su reciente divorcio, la actual pareja del amor de su vida y una enigmática benefactora; figuras clave durante sus próximas aventuras.

Disney+: tráiler de R.J. Decker: Investigador privado Disney+: elenco de R.J. Decker: Investigador privado Scott Speedman como R.J. Decker

Jaina Lee Ortiz como Emilia Ochoa

Kevin Rankin como Aloysius Aiken

Adelaide Clemens como Catherine Delacroix

Bevin Bru como Mel Abreu

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