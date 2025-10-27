Murió el actor Björn Andrésen, protagonista de "Muerte en Venecia" y considerado el "chico mas bello del mundo"







Además de actor fue el tema central del documental The Most Beautiful Boy in the World de 2021. Además fue parte de la película "Midsommar".

Andrésen tenía 16 años cuándo protagonizó la película de Visconti.

El actor sueco Björn Andrésen, conocido por su papel revelación como Tadzio en la película de 1971 Muerte en Venecia, del director italiano Luchino Visconti, falleció. Tenía 70 años.

La muerte de Andrésen fue anunciada el domingo por Kristian Petri y Kristina Lindström, codirectores del documental de 2021 The Most Beautiful Boy in the World, que exploró el trauma sufrido por Andrésen durante y después de Muerte en Venecia. Tenía solo 16 años cuando consiguió el papel que le cambió la vida, junto a un hombre mayor, un compositor con problemas de salud, interpretado por Dirk Bogarde, quien se obsesiona con Tadzio, de 14 años.

Petri declaró al periódico sueco Dagens Nyheter que Andrésen falleció el sábado y lo recordó como una persona valiente que poseía un carisma y una presencia increíbles ante las cámaras. No se ha revelado la causa de su muerte.

El impacto de Muerte en Venecia en la vida de Björn Andrésen Nacido en Estocolmo en 1955, Andrésen tuvo una infancia traumática tras la muerte de su padre en un accidente y el suicidio de su madre cuando él tenía 10 años. Fue criado por su abuela, quien, buscando sacarle el máximo partido a sus pómulos prominentes y su aspecto angelical, lo impulsó a dedicarse al modelaje y la actuación, lo que lo llevó a ser elegido por Visconti para la actuación que lo convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Ese golpe de suerte se convirtió en una pesadilla, sobre todo después de que Visconti lo calificara como el "chico más bello del mundo" en una rueda de prensa en Cannes.

“En cuanto a mi vida y mi carrera, arruinó muchas cosas”, dijo Andrésen al portal Variety en 2021 cuando se estrenó el documental.

The Most Beautiful Boy in the World contiene imágenes de la audición de Andrésen para Visconti, en la que aparece sin camiseta. "Cuando me pidieron que me quitara la camiseta, no me sentí cómodo", declaró Andrésen en 2021. "No estaba preparado para eso. Recuerdo cuando me hizo posar con un pie contra la pared; jamás me habría parado así. Cuando lo veo ahora, veo cómo ese hijo de puta me sexualizó", dijo. Björn Andrésen Midsommar Björn Andrésen en "Midsommar". Tras Muerte en Venecia, Andrésen viajó a Japón, donde se convirtió en estrella del pop. El documental de 2021 incluye imágenes del actor rodeado de fans cuando su avión aterriza en Tokio. Posteriormente continuó actuando, con apariciones en más de 30 películas y series de televisión, más recientemente en la película de terror de Ari Aster de 2019, Midsommar, en un pequeño papel como un anciano llamado Dan.

