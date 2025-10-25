No la mires solo: la terrorífica película de HBO Max basada en un exitoso videojuego







Si bien fue duramente criticada en su estreno, con el tiempo llegó a ser altamente valorada, tanto por el público como por los especialistas.

La película basada en el popular videojuego de Konami ya está en HBO Max. Foto: HBO Max

HBO Max suma a su catálogo una de las películas de terror más inquietantes de los últimos años, ideal para los fanáticos del género y de los videojuegos. Se trata de "Terror en Silent Hill", una producción que combina el suspenso psicológico con un ambiente oscuro y perturbador que marcó un antes y un después dentro del cine.

La película, dirigida por Christophe Gans y estrenada en 2006, es una adaptación del popular videojuego Silent Hill. Con una ambientación envolvente y efectos visuales que aún hoy resultan impactantes, la producción se convirtió en un referente del terror moderno y sigue siendo una de las más buscadas dentro del catálogo de HBO Max.

Terror en Silent Hill La película ideal para los amantes del terror y los videojuegos ya está disponible en HBO Max. Fotografía: HBO Max De qué trata Terror en Silent Hill, el clásico de HBO Max La historia sigue a Rose Da Silva, una madre desesperada por encontrar una cura para la misteriosa enfermedad de su hija Sharon. Sus pesadillas constantes mencionan un extraño lugar llamado Silent Hill, por lo que decide viajar hasta allí en busca de respuestas. Sin embargo, al llegar, un accidente de tránsito la deja inconsciente, y al despertar descubre que su hija ha desaparecido en un pueblo cubierto por una espesa niebla.

En su búsqueda, Rose se adentra en las calles desiertas del pueblo, donde pronto comprende que algo siniestro ocurre. Criaturas deformes, visiones macabras y una oscuridad que lo consume todo hacen de Silent Hill un lugar dominado por fuerzas sobrenaturales. A medida que avanza, la protagonista se enfrenta a secretos del pasado y a un horror que va mucho más allá de lo humano.

Con una atmósfera opresiva y una historia cargada de simbolismo, Terror en Silent Hill logra trasladar con éxito la esencia del videojuego original, ofreciendo una experiencia aterradora tanto para los seguidores de la saga como para quienes se enfrentan a este universo por primera vez.

Sean Bean

Laurie Holden

Deborah Kara Unger

Alice Krige