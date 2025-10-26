SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
26 de octubre 2025 - 18:22

Resultados de las elecciones 2025, EN VIVO: ganadores de los comicios legislativos en todas las provincias

A las 18 cerraron los comicios en todo el país y comenzó el recuento de votos.

A las 18 cerraron los comicios en todo el país y comenzó el recuento de votos.

Por Mariano Fuchila

Argentina elige este domingo a sus representantes en el Congreso en las elecciones 2025, en una jornada clave para el futuro político del gobierno de Javier Milei. Seguí en vivo los resultados de los 24 distritos en los que se desarrollan los comicios, para los que están habilitados más de 36 millones de personas en el padrón electoral, para elegir 127 diputados y 24 senadores.

Cómo será el desempeño de La Libertad Avanza, Fuerza Patria, Provincias Unidas y el resto de las fuerzas, junto con el análisis político y las reacciones en todo el país. Los primeros datos oficiales se estima se darán a conocer a partir de las 21.

Según datos de la Justicia electoral, al cierre del comicio votó 66% del padrón, el menor nivel de participación desde el regreso del democracia en 1983.

Seguí en vivo los resultados, las tendencias por provincia y el minuto a minuto en Ámbito, en una elección que va a reconfigurar el poder en el Congreso.

Live Blog Post

Votó el 66% del padrón, el más bajo desde el retorno de la democracia

Según datos oficiales, hubo una participación del 66% del padrón habilitado para votar. Es el más bajo desde el retorno de la democracia en 1983. Hace cuatro años. en la última elección legislativa de 2021, hubo un porcentaje mayor, llegado al 71% de las personas habilitadas para votar. Con este dato, un poco más de 12 millones de personas no fueron hasta sus mesas de votación.

Live Blog Post

Quedan 15 minutos para el cierre de comicios de las elecciones legislativas

Live Blog Post

Elecciones 2025: ¿qué significa la marca gris de algunos electores en el padrón?

elector ausente

Las elecciones legislativas nacionales 2025 llevadas a cabo este domingo 26 de octubre son decisivas para la futura conformación del Congreso. Sin embargo, algunos electores figuran en las planillas de los presidentes de mesa con color gris.

La marca gris que aparece sobre algunas personas en los padrones impresos significa que se trata de un "elector ausente por desaparición forzada". Esta es la forma de recordar y visibilizar el terrorismo de Estado.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Elecciones 2025: hasta qué hora se puede votar hoy domingo 26 de octubre

Boca de urna elecciones provincia de Buenos Aires

Este domingo se votan elecciones legislativas a nivel nacional y, de acuerdo con los últimos datos, hasta el mediodía ya votó el 23% del padrón. Muchas personas se preguntan cuál es la hora límite para llegar y emitir su voto luego de que abrieran las mesas esta mañana.

El horario oficial de votación para las elecciones legislativas 2025 es unificado en todo el territorio nacional. Las mesas de votación abrieron a las 8:00 de la mañana y cerrarán puntualmente a las 18.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Votó Karen Reichardt: "Hoy se define el rumbo del país"

karen

La candidata de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, emitió su voto pasada las 17.00 en una escuela del barrio de Palermo, aunque compite por la provincia de Buenos Aires. Reichardt, quien contó a la prensa que se había levantado “re tarde”, llegó al centro de votación acompañada de sus hijos y uno de sus perros. “Lo vivo relajada, estuve amorzando con mi hijo”, afirmó.

Evitó hacer pronósticos para no infringir la veda electoral y se limitó a señalar que “el día de hoy es muy importante” por la definición del rumbo del país. Consultada sobre posibles cambios en el gabinete nacional, respondió escuetamente: “Yo creo que sí”.

Live Blog Post

Cómo llega la economía real a las elecciones legislativas 2025

Por Juan Marcos Pollio

Con estimaciones privadas y sectoriales que ya hablan de recesión, los principales datos de la actividad pintan un cuadro oscuro para las principales ramas. Incluso entre los sectores más pujantes, como el agro, hay matices.

Javier Milei Voto Elecciones Legislativas 2025

Live Blog Post

Hasta qué hora rige la veda electoral y cuándo se podrá volver a comprar alcohol

Llegó el día de las elecciones legislativas 2025 en la Argentina y la veda electoral rige para todo el país. Este lapso de tiempo establece una serie de prohibiciones por 48 horas y rige pasado el cierre de las urnas.

La veda electoral establece prohibiciones dispuestas por el Código Nacional Electoral (CNE), ligadas generalmente a la propaganda política y a actividades sociales: estas deben ser acatadas tanto por los candidatos a los diversos puestos de cada partido como por los ciudadanos.

Según indica el artículo 71 del CNE, los ciudadanos argentinos deberán cumplir con las siguientes prohibiciones:

  • Realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral.
  • Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio, dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos.
  • Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales.
  • Vender bebidas alcohólicas
  • Realizar espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.
  • Portar armas, banderas, distintivos o insignias.

Así, la veda electoral exigirá a la población acatar esta serie de medidas hasta pasadas las 18 horas, momento del cierre de las urnas: específicamente, tres horas después de que termine la votación.

Considerado esto, la veda de alcohol -comenzó un día antes de los comicios, es decir, el sábado 25 de octubre a las 20- regirá hasta las 21. A partir de ese momento, se podrá volver a comprar bebidas.

Live Blog Post

Los hinchas del Congreso: el costado futbolero detrás de las elecciones legislativas

Mientras millones de argentinos votan, varios candidatos muestran que su pasión no se limita a la política. River y Boca dominan el mapa de las preferencias, aunque también hay espacio para otros colores y escudos.

Live Blog Post

Luis Caputo adelantó lo que pasará con el dólar a partir del lunes

El ministro de Economía, Luis Caputo, concurrió a votar en Palermo casi a las 15 horas, en donde aseguró que no leyó las declaraciones del secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent y adelantó qué pasará con el dólar desde este lunes.

Al ser consultado sobre si el lunes será "un día más" y sin devaluación, con respecto a las bandas, aseguró que "no cambia nada en lo que es el plan económico y el esquema de bandas, junto al equilibrio fiscal".

Tras negar haber hablado con Bessent, aseguró que "el dólar se va a mantener dentro de las bandas" y que eso lo deja "cómodo": "El esquema sigue. no puedo decir si es $1.500, $1.400, $1.300, pero siempre va a estar dentro de las bandas".

Live Blog Post

Elecciones 2025: quórums en el Congreso y qué mayoría se necesita para sesionar y aprobar leyes

En cada elección legislativa, la atención pública no sólo se centra en qué fuerza suma o pierde bancas, sino también en la aritmética parlamentaria que determina el poder real para legislar.

En Argentina, el quórum -es decir, la cantidad mínima de legisladores presentes para abrir una sesión- está establecido por la Constitución Nacional y los reglamentos internos de cada cámara del Congreso.

Live Blog Post

Las tres fechas claves que sigue el mercado para anticipar qué pasará con el dólar

Más allá del resultado de las elecciones de este domingo, el destino del dólar en el corto plazo se jugará en tres momentos clave que definirán si se consolida la calma o vuelve la presión cambiaria.

Aunque el clima del mercado dependerá en buena medida del respaldo político que obtenga el Gobierno, la hoja de ruta cambiaria empezará a revelarse con tres eventos del calendario financiero: el vencimiento de una Lelink, una nueva licitación del Tesoro y el cierre de posiciones de dólar futuro. Juntos, marcarán el pulso del mercado y permitirán anticipar cuál será la próxima jugada en materia cambiaria.

dolar

Live Blog Post

Las perlitas de las elecciones legislativas 2025

Los argentinos van a las urnas y se repite un clásico de la jornada electoral: las perlitas de la votación. Este domingo 26 de octubre el buscador Google sorprendió a los electores que querían saber dónde voto. Pero también una jueza federal asombró con el cambio de dos centros de votación por fallas edilicias.

En tanto, unos 90 corresponsales de medios internacionales encendieron el alerta por la cobertura periodística, mientras que en la UTN de Almagro apreció un "mini" Milei. ¿Qué hizo Karina Milei en la Axion? ¿Por qué la madre de "El Jefe" rebotó en la mesa de votación?

image

Live Blog Post

Elecciones 2025: qué dicen los votantes del debut de la Boleta Única Papel (BUP)

La Boleta Única Papel (BUP) debuta con gran nivel de aceptación en las elecciones legislativas 2025, según los comentarios de votantes, candidatos y dirigentes políticos.

Las opiniones favorables se multiplicaron en las primeras horas de votación, aunque persisten algunas dudas sobre el desempeño del nuevo sistema electoral en el recuento de votos después de las 18.

Boleta Única de Papel 2025

Dejá tu comentario

