Resultados de las elecciones 2025, EN VIVO: ganadores de los comicios legislativos en todas las provincias

Argentina elige este domingo a sus representantes en el Congreso en las elecciones 2025, en una jornada clave para el futuro político del gobierno de Javier Milei. Seguí en vivo los resultados de los 24 distritos en los que se desarrollan los comicios, para los que están habilitados más de 36 millones de personas en el padrón electoral, para elegir 127 diputados y 24 senadores.
Votó el 66% del padrón, el más bajo desde el retorno de la democracia
Según datos oficiales, hubo una participación del 66% del padrón habilitado para votar. Es el más bajo desde el retorno de la democracia en 1983. Hace cuatro años. en la última elección legislativa de 2021, hubo un porcentaje mayor, llegado al 71% de las personas habilitadas para votar. Con este dato, un poco más de 12 millones de personas no fueron hasta sus mesas de votación.
