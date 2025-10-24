SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de octubre 2025 - 13:27

"Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos" de Marvel ya tiene fecha de estreno en Disney+

Se trata del segundo reinicio de la historia de "Los 4 Fantásticos", la cual se meterá de lleno en el multiverso de Marvel.

La primera familia de Marvel llega al streaming. 

La historia dirigida por Matt Shakman y con un elenco integrado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, y Ebon Moss-Bachrach se podrá ver en la plataforma de streaming a partir del 5 de noviembre.

Informate más
De qué trata Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

La película introduce a Reed Richards/Sr. Fantástico (Pascal), Sue Storm/Mujer Invisible (Kirby), Johnny Storm/La Antorcha Humana (Quinn) y Ben Grimm/La Mole (Moss-Bachrach) mientras enfrentan su más grande desafío hasta el momento. Obligados a equilibrar sus roles de héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios del espacio llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmática Heralda, Silver Surfer (Julia Garner). Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y consigo a todos sus habitantes no fuera suficiente, las cosas pueden complicarse aún más.

Los 4 Fantásticos_ Primeros Pasos _ Tráiler Oficial _ Subtitulado.mp4

Shakman declaró a Empire que él y sus colaboradores en la película han "utilizado lentes antiguos y adoptado un enfoque cinematográfico que se siente más propio de la época". Dicho esto, el cineasta también señaló: "Por supuesto, todavía tenemos mucha animación generada por computadora".

Si bien "Los Cuatro Fantásticos" se ambienta en su propio mundo, Shakman admitió que no pasará mucho tiempo antes de que sus personajes interactúen con otros héroes del UCM. Marvel ya lo confirmó, incluyendo a Quinn, Moss-Bachrach, Kirby y Pascal en el anuncio en vivo del elenco de Avengers: Doomsday.

La película de acción y aventura también está protagonizada por Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne y Sarah Niles. Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos es dirigida por Matt Shakman, producida por Kevin Feige, con la producción ejecutiva de Louis D'Esposito, Grant Curtis y Tim Lewis.

La película se unirá a otras películas de Marvel en Disney+ y los Cuatro Fantásticos regresarán a la pantalla grande el 18 de diciembre de 2026 en Avengers: Doomsday.

