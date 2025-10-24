Austin Butler y Michael B. Jordan podrían protagonizar una nueva película basada en la serie "Miami Vice"







La nueva adaptación de la serie clásica de los años ochenta estará dirigida por Joseph Kosinski y es producida por Universal Pictures.

Butler y Jordan podrían interpretar los papeles principales de esta nueva versión.

Austin Butler está en conversaciones iniciales para protagonizar una nueva película de Miami Vice de Joseph Kosinski para Universal Pictures.

Si finalmente se cierra el trato, Butler interpretaría a James "Sonny" Crockett, junto a Michael B. Jordan como Ricardo "Rico" Tubbs, los afables detectives del sur de Florida interpretados por Don Johnson y Philip Michael Thomas en la clásica serie de televisión de los 80. (Colin Farrell y Jamie Foxx interpretaron los mismos papeles en la primera adaptación cinematográfica, Miami Vice de 2006, dirigida por Michael Mann).

Butler se elevó a la cima de la lista de hombres protagonistas de Hollywood después de interpretar a la leyenda del rock and roll Elvis Presley en Elvis de Baz Luhrmann, que le valió un Globo de Oro y un premio BAFTA, así como una nominación al Oscar a mejor actor. Butler comenzó su carrera en programas para adolescentes como Zoey 101, Switched at Birth y The Carrie Diaries, luego hizo su debut en Broadway en el reestreno de The Iceman Cometh y consiguió su papel revelación en la pantalla grande en Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino. Con proyectos como Dune: Part Two, donde interpretó al villano sociópata Feyd-Rautha, y, más recientemente, el thriller policial de Darren Aronofsky Caught Stealing en su currículum, Butler se ha convertido en una de las estrellas más versátiles de la industria.

De qué trata la nueva película de Miami Vice Kosinski, cuyas recientes incursiones en la propiedad intelectual existente con Top Gun: Maverick y F1: La Película resultaron innovadoras y lucrativas, ahora explora el "glamour y la corrupción del Miami de mediados de los 80" con una nueva versión de Miami Vice. La película, según explica la sinopsis oficial, está "inspirada en el episodio piloto y la primera temporada de la emblemática serie de televisión que influyó en la cultura y marcó el estilo en todo, desde la moda hasta el cine". Se espera que la producción del proyecto, que se filmará para Imax, comience el próximo año. Miami Vice está prevista para el 6 de agosto de 2027.

Dylan Clark y Kosinski son los productores, mientras que Eric Warren Singer y Dan Gilroy escribieron el guión, basado en los personajes creados por Anthony Yerkovich de la serie producida ejecutivamente por Yerkovich y Mann.

