La película de ciencia ficción que es furor en Prime Video: cuando la guerra se traslada al espacio







Prime Video apuesta fuerte por una película que fracasó en la taquilla, pero que ha logrado sumar buenas críticas fuera del cine.

Prime Video y una película que tiene una trama muy particular. Prime Video

La guerra del streaming obliga a las plataformas a buscar maneras de innovar constantemente, para así mantener una gran cantidad de suscriptores y sumar más que sus competidores. Entre las muchas estrategias que se utilizan, Prime Video apuesta por recomendar un viejo éxito que ha logrado entretener al público.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estación Espacial Internacional es un film de ciencia ficción, que lleva los conflictos bélicos al espacio y logra realmente cautivar a su público. Con un elenco estelar y bajo la dirección de Gabriela Cowperthwaite, no tuvo tanta repercusión en la taquilla, pero ha conseguido ganar adeptos con el correr de los años.

ISS Prime Video 1 La película es la nueva gran apuesta que busca reavivar Prime Video. Prime Video De qué trata Estación Espacial Internacional, la recomendación de Prime Video El filme está centrado en un grupo de astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Un conflicto en la tierra impacta directamente en los que conviven en el espacio, quienes sumado a las ya tensiones que se sienten en el clima, reciben una particular orden: tomar el control de la estación bajo cualquier medio necesario.

El gran drama que se vive en el planeta se traslada rápidamente a los cosmonautas, quienes, entre traiciones y estrategias, buscan cumplir con el objetivo que se les pidió. Aunque en las taquillas no le fue muy bien, Prime Video ha logrado promocionarla años después de una manera distinta, consiguiendo que la película empiece a sumar cada vez más críticas positivas a comparación de su estreno en 2023.

Prime Video: tráiler de Estación Espacial Internacional Embed - I.S.S. | Official Trailer | Bleecker Street Prime Video: elenco de Estación Espacial Internacional Ariana DeBose

Chris Messina

Pilou Asbaek

John Gallagher Jr

Costa Ronin

María Mashkova