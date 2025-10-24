La película furor de Prime Video perfecta para Halloween: deseos que se convierten en un infierno







Lo que parecía una bendición se vuelve cada vez más sombrío. Conocé una de las historias de terror más impactantes.

La impactante película de terror ya está disponible en Prime Video. Créditos: Prime Video

El catálogo de Prime Video está lleno de sorpresas, y esta vez destaca "7 Deseos", una película que combina terror psicológico, misterio y un oscuro mensaje sobre la ambición. Su trama atrapante y su atmósfera inquietante la convirtieron en una de las más vistas del momento, ideal para disfrutar durante la temporada de Halloween.

Con una historia que explora hasta dónde puede llegar una persona por conseguir lo que quiere, esta producción demuestra que no todos los sueños traen felicidad. Entre maldiciones, pérdidas y arrepentimientos, la cinta invita a reflexionar sobre el precio de los deseos.

7 Deseos Prime Video agregó a su catálogo una de las mejores películas de terror del 2017. Créditos: Prime Video De qué trata 7 Deseos, la película tendencia en Prime Video La historia sigue a Clare Shannon, una adolescente que atraviesa una etapa difícil: el bullying en la escuela, los problemas económicos en casa y la pérdida de su madre. Todo cambia cuando su padre le regala una misteriosa caja musical china que, según la inscripción, puede conceder siete deseos a quien la posea.

Al principio, Clare utiliza la caja para cumplir pequeños caprichos: mejorar su popularidad, atraer al chico que le gusta o resolver problemas familiares. Sin embargo, cada deseo cumplido viene acompañado de una tragedia, cobrando la vida de alguien cercano a ella. A medida que el poder de la caja crece, la joven queda atrapada en una espiral de muerte y desesperación, sin saber cómo detener el mal que ella misma desató.

Prime Video: tráiler de 7 Deseos Embed - SIETE DESEOS. Trailer oficial español. Ya en cines. Prime Video: elenco de 7 Deseos Joey King

Ryan Phillippe

Ki Hong Lee

Shannon Purser

Elisabeth Röhm

Sherilyn Fenn