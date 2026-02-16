Murió el actor Robert Duvall, leyenda de Hollywood

El icónico actor, ganador del Oscar y el Globo de Oro, murió este lunes a los 95 años. Su esposa, la argentina Luciana Pedraza, dio la triste noticia.

El actor estadounidense Robert Duvall , conocido por sus papeles en películas como "El padrino", "Camino al cielo", "Apocalipsis now", "El juez" , murió este lunes 16 de febrero a los 95 años. La leyenda de Hollywood estuvo nominado al Oscar en cinco ocasiones, aunque ganó la estatuilla solo una vez, en 1984 por el título "Gracias y favores". La noticia fue confirmada por su esposa, l a argentina Luciana Pedraza , quien expresó que el actor "pasó en paz en su casa, rodeado de amor y consuelo".

Dueño de un estilo único, integró una generación de actores que redefinió la actuación en los años 70, junto a figuras como Robert De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino y Gene Hackman . Aunque nunca fue una estrella mediática en el sentido tradicional, su capacidad para transformarse en cada personaje le valió el respeto de la crítica y de sus colegas.

Nacido en San Diego y formado en Nueva York bajo la tutela de Sanford Meisner, Duvall inició su carrera en el teatro antes de dar el salto al cine con un papel memorable como Boo Radley en Matar a un ruiseñor (1962). A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, participó en una amplia variedad de géneros, desde dramas criminales y westerns hasta grandes producciones de Hollywood.

Además de su extensa trayectoria en cine, Duvall tuvo una destacada labor en televisión, con trabajos en producciones como "Lonesome Dove" y "Broken Trail", que le valieron cinco nominaciones al Emmy y dos premios. También incursionó como director y productor en varios proyectos, entre ellos "The Apostle" y "Assassination Tango".

Con su muerte, el cine pierde a uno de sus intérpretes más sólidos y versátiles, referente indiscutido de una generación dorada de actores estadounidenses.

robet duvall 4 Robert Duval en "Apocalypse now"

El vínculo de Robert Duvall con la Argentina

La historia de amor entre Robert Duvall y Luciana Pedraza comenzó de manera tan inesperada como cinematográfica: un encuentro casual en una calle de Buenos Aires terminó convirtiéndose en una relación que duraría décadas.

Luciana nació el 5 de enero de 1972 en Salta y pasó su infancia y adolescencia en Jujuy. Aún sin haber terminado el secundario, se mudó a la ciudad de Buenos Aires, donde completó sus estudios e ingresó a la Universidad de Buenos Aires. Allí se graduó como licenciada en Economía, mientras daba sus primeros pasos laborales como organizadora de eventos.

El destino los cruzó cuando Duvall se encontraba en la Argentina filmando una película. Según contó la propia Luciana en distintas entrevistas, el actor había ido hasta una florería que estaba cerrada y, al seguir caminando, se encontró con ella en la vereda. El flechazo fue inmediato. En ese momento, ella tenía 24 años y él 65.

Fue ella quien dio el primer paso formal: lo invitó a la inauguración de un salón de tango que organizaba. Ese plan fue el inicio de una relación que creció lejos del escándalo y con bajo perfil. Finalmente, la pareja se casó en 2005. Su carrera lo vinculó también a Argentina donde no sólo lo unió el amor a su esposa, sino también al tango, su otra gran pasión. Sus vistas al país y su vinculo con nuestra tierra hicieron que fuera considerado un argentino por adopción.

El sentido mensaje de la esposa argentina de Robert Duvall: “Para mí, él era todo”

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, escribió. En su publicación, dejó en claro que detrás del actor consagrado había un hombre profundamente querido en la intimidad.

“Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo”, expresó. Y agregó una frase que resumió la esencia del intérprete: “Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban”.

Luciana también agradeció el acompañamiento recibido en este momento difícil: “Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja”.