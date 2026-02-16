La Mona Jiménez interrumpió su show en Córdoba y encendió la alarma entre sus fans: qué se sabe de su salud

El histórico cantante debió detener su presentación en el Complejo Forja por la alta temperatura y la falta de aire. “Paro antes de caerme”, avisó desde el escenario para llevar tranquilidad.

El primer recital de 2026 de Juan Carlos “La Mona” Jiménez en Córdoba estuvo marcado por un imprevisto que generó inquietud. En medio de un predio colmado por los festejos del Día de los Enamorados, el artista frenó el espectáculo en varias oportunidades debido al intenso calor y la dificultad para respirar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La presentación se realizó en el Complejo Forja , con entradas agotadas y un clima festivo que comenzó cerca de la medianoche. Antes de su salida, la banda Monada animó al público durante una hora, preparando el terreno para el regreso del ídolo cuartetero.

Vestido con un llamativo traje rojo, La Mona Jiménez abrió la noche con clásicos como “El enamorado”, “Goma de mascar” y “Anímate a vivir”. Sin embargo, el calor acumulado dentro del estadio comenzó a pasar factura.

Durante la interpretación de “Se fue”, el cantante interrumpió el tema y habló con franqueza: “Yo paro cinco minutos antes que me caiga” . Acto seguido, pidió una silla para sentarse y explicó que necesitaba recuperar el aire.

Preocupación por la salud de @lamonaoficial en su primer show de 2026- “Me quedé sin aire”.El

Para evitar una descompensación y cuidar también a sus músicos, optó por realizar dos pausas de 15 minutos en lugar de un único descanso prolongado, buscando estabilizarse ante la falta de oxígeno en el escenario.

Pese al susto inicial, el show continuó sin mayores sobresaltos. El repertorio incluyó “Sola en su cuarto”, “Luis”, “No es suficiente” y “La chica piola”, y culminó de madrugada con una seguidilla de hits como “La enamorada”, “3 corazones” y “El solterito”.

Entre los presentes estuvo Carlos Tévez, quien asistió tras la victoria de Talleres de Cordoba en el Estadio Mario Alberto Kempes, sumando su presencia a una noche cargada de emociones para el público local.

Los videos de las interrupciones circularon rápidamente en redes sociales y despertaron preocupación. No obstante, el desarrollo completo del recital confirmó que se trató de medidas preventivas ante las condiciones extremas de temperatura.