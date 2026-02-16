Dónde ver las películas de Robert Duvall, actor leyenda de Hollywood + Seguir en









Con una carrera que marcó a generaciones, varias de las producciones más emblemáticas del actor siguen disponibles en plataformas digitales, tanto en streaming como en alquiler o compra online, dependiendo de la región.

Robert Duvall, estrella de cine, murió a los 95 años

Tras la muerte de Robert Duvall, muchos espectadores buscan volver a ver parte de su filmografía en plataformas digitales. Entre los títulos disponibles en servicios por suscripción se encuentra la miniserie “Lonesome Dove”, que puede verse en Netflix en determinados países. También “The Judge”, protagonizada junto a Robert Downey Jr., figura en el catálogo de la misma plataforma en algunos mercados. Otros trabajos del actor suelen aparecer de manera rotativa en servicios como Prime Video, Max (ex HBO Max) o Apple TV, según la región.

En cuanto al alquiler o compra digital, películas como “The Apostle” pueden encontrarse en tiendas como Amazon Video o Apple TV Store, además de otros clásicos y producciones recientes que varían según el país. Para conocer la disponibilidad exacta y actualizada de las películas de Robert Duvall, una opción práctica es consultar el buscador especializado JustWatch, que permite verificar en qué plataformas legales se pueden ver, ya sea en streaming, renta o compra digital.

