Murió el actor Rubén Polimeni, reconocido por sus papeles en "Los Roldán" y "Los Simuladores"

De extensa trayectoria en televisión, cine, teatro y publicidad, fue parte de producciones emblemáticas en la ficción argentina. La Asociación Argentina de Actores lo despidió por redes sociales.

El actor se destacó por sus personajes secundarios y su versatilidad para moverse entre distintos géneros y formatos.

El actor argentino Rubén Polimeni, de largo recorrido en la televisión y teatro, murió este viernes a los 70 años. Con una carrera sostenida a lo largo de décadas, supo construir personajes que, aun desde roles secundarios, lograron instalarse en la memoria del público.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que a través de su perfil en X expresó: “Con profundo pesar despedimos al actor Rubén Polimeni, quien desarrolló una nutrida trayectoria en televisión, cine, teatro y publicidad. Acompañamos con nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos”.

Nacido en diciembre de 1955, Polimeni desarrolló una trayectoria marcada por la versatilidad y la solidez actoral. Su trabajo fue valorado tanto por colegas como por directores, que encontraron en él a un actor confiable, capaz de adaptarse con naturalidad a registros diversos, desde la comedia hasta el drama y el suspenso.

Una carrera marcada por la ficción argentina En televisión, su rostro se volvió habitual en el living de los argentinos gracias a su participación en ciclos de alto impacto. Integró los elencos de Los Simuladores, Tiempo Final, Sin Código y Hermanos y detectives, además de formar parte de tiras populares como Los Roldán, Kachorra, Sos mi hombre y Mi familia es un dibujo.

Su carrera también incluyó trabajos destacados en cine y teatro. En la pantalla grande participó en producciones como Plata quemada, mientras que sobre las tablas integró elencos de obras como Mustafá y Abasto en sangre, donde reafirmó su compromiso con el oficio actoral.

Paralelamente, Polimeni fue un referente del mundo publicitario, con una presencia frecuente en campañas de marcas de primera línea. Su carisma y expresividad lo convirtieron en una figura muy requerida para comerciales de empresas como Pepsi, Jumbo, Geniol y Knorr. La noticia de su fallecimiento generó numerosas muestras de pesar en la comunidad artística. A través de redes sociales y mensajes públicos, colegas y allegados lo despidieron con palabras de afecto, destacando su profesionalismo, su calidez humana y su aporte sostenido a la cultura popular argentina.