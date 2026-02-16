Murió Robert Duvall: "El padrino", "Apocalipsis now" y más, las películas icónicas de la leyenda de Hollywood

El actor estadounidense, premiado por “Tender Mercies” y recordado por clásicos como “El Padrino” y “Apocalypse Now”, falleció a los 95 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Luciana Duvall, a través de un comunicado.

El mundo del cine despide a Robert Duvall , uno de los intérpretes más influyentes de su generación. Ganador del Oscar al mejor actor por “Tender Mercies” , fue nominado en múltiples ocasiones por actuaciones memorables en películas como “El Padrino” , “Apocalypse Now” y “El Gran Santini” .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La muerte del actor fue anunciada en Facebook mediante un mensaje difundido por su esposa, Luciana Duvall , quien lo acompañó en las últimas décadas de su vida.

Dueño de un estilo de actuación naturalista y contenido, Duvall formó parte de una generación brillante junto a figuras como Robert De Niro , Dustin Hoffman y Gene Hackman .

Su capacidad para transformarse en cada personaje le valió el respeto de colegas y críticos. El director Francis Ford Coppola llegó a señalar que, en su caso, era difícil distinguir entre protagonista y actor de carácter.

Dueño de un estilo de actuación naturalista y contenido, Duvall formó parte de una generación brillante junto a figuras como Robert De Niro, Dustin Hoffman y Gene Hackman.

Su debut cinematográfico fue impactante: interpretó a Boo Radley en “Matar a un ruiseñor” (1962). Sin embargo, el reconocimiento masivo llegaría años después con su papel como Tom Hagen en “El Padrino” (1972), actuación que le dio su primera nominación al Oscar . Repitió el personaje en “El Padrino: Parte II” y consolidó una relación creativa con Coppola que también incluyó “La conversación” .

duvall El reconocimiento masivo llegaría años después con su papel como Tom Hagen en “El Padrino” (1972), actuación que le dio su primera nominación al Oscar. Repitió el personaje en “El Padrino: Parte II” y consolidó una relación creativa con Coppola que también incluyó “La conversación”.

En 1979 volvió a dejar huella como el coronel Kilgore en “Apocalypse Now”, con una de las frases más recordadas del cine bélico. Poco después, protagonizó “El Gran Santini”, que reafirmó su lugar como actor principal.

robet duvall 3

El punto culminante de su carrera llegó en 1984, cuando obtuvo el Oscar por su interpretación en “Tender Mercies”, dirigida por Bruce Beresford y escrita por Horton Foote.

Además de su trabajo en cine, tuvo una destacada trayectoria en televisión con producciones como “Lonesome Dove” y “Broken Trail”, que le valieron premios Emmy. También dirigió y protagonizó “The Apostle”, película que le otorgó nuevas nominaciones y reconocimiento en el circuito independiente.

DUVALL-Va(1) Además de su trabajo en cine, tuvo una destacada trayectoria en televisión con producciones como “Lonesome Dove” y “Broken Trail”, que le valieron premios Emmy. También dirigió y protagonizó “The Apostle”, película que le otorgó nuevas nominaciones y reconocimiento en el circuito independiente.

En sus últimos años continuó activo, con participaciones en títulos como “The Judge” junto a Robert Downey Jr. y “The Pale Blue Eye” (2022).

Nacido en San Diego, Duvall se formó en el Neighborhood Playhouse de Nueva York bajo la tutela de Sanford Meisner. A lo largo de más de seis décadas construyó una filmografía diversa que abarcó dramas, westerns, policiales y producciones televisivas históricas.

Con siete nominaciones al Oscar y una estatuilla en su haber, Robert Duvall deja un legado imborrable en la historia del cine.