La película en 3D "Hit Me Hard and Soft" del show de Billie Eilish, codirigida por James Cameron llegará a los cines + Seguir en









En julio, la ganadora de dos premios Oscar y nueve premios Grammy anunció en un concierto en Manchester que estaba trabajando en algo “muy, muy especial” junto al director de "Titanic" y "Avatar"

Cameron y Elish confirmaron su colaboración el el futuro documental.

La película documental del concierto en 3D de Billie Eilish será lanzada por Paramount Pictures, reveló la artista el domingo por la noche en Instagram en la última noche de su gira “Hit Me Hard and Soft” en San Francisco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La película, codirigida por Eilish y James Cameron, llegará a los cines en marzo de 2026, de la mano de Paramount y en colaboración con Darkroom Records, Interscope Films y Lightstorm Entertainment.

"Esta es una de mis giras favoritas y poder capturarla y codirigir esta película con [James Cameron] ha sido un sueño hecho realidad", escribió Eilish. "Tengo muchas ganas de que la vean".

Embed - BILLIE EILISH on Instagram: "HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D) coming to theatres on march 20th 2026 !!!! this has been one of my favorite tours everrrrrr and being able to capture it and co-direct this film with @jamescameronofficial has truly been a dream come true. can’t wait for you all to see it :’)" View this post on Instagram Qué había dicho Billie Eilish sobre su nueva película documental En julio, la ganadora de dos premios Oscar y nueve premios Grammy anunció en un concierto en Manchester que estaba trabajando en algo “muy, muy especial” que requería que usara el mismo atuendo para múltiples citas con el cineasta de Avatar y Titanic.

"Básicamente, no puedo decir mucho al respecto, pero lo que sí puedo decir es que estoy trabajando en algo muy, muy especial con alguien llamado James Cameron y será en 3D. Así que, tómenlo como quieran, y en estos cuatro espectáculos aquí en Manchester, ustedes y yo formamos parte de algo que estoy haciendo con él. Está entre el público, solo para comentar. Así que no se preocupen, y además probablemente usaré este mismo atuendo durante unos cuatro días seguidos", dijo al público.

Hace un año, Lightstorm de Cameron anunció una asociación con Meta para llevar más contenido 3D con “IP de renombre”, incluidos conciertos, a los auriculares Meta Quest. Las películas anteriores de Eilish incluyen el documental de 2021 Billie Eilish : The World's a Little Blurry y la película del concierto Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles.