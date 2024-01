Murió James Kottak, baterista de Scorpions, a los 61 años

"Muy triste. Nuestro querido amigo y baterista durante 20 años James Kottak ha fallecido a la edad de 61 años. Era un ser humano maravilloso, un gran músico y un amoroso hombre de familia. Él era nuestro 'hermano de otra madre' y lo extrañaremos mucho. Rock'n Roll para siempre", expresaron los creadores de éxitos como "Still Loving You" y "Wind of Changes".