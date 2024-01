Murió David Soul, uno de los protagonistas de la serie "Starsky & Hutch"

A fines de la década de 1960 y principios de la década de 1970, intervino en numerosas series de televisión, como Here Come the Brides, Owen Marshall: Counselor at Law, Mi bella genio, McMillan and Wife, Cannon, Gunsmoke, All in the Family, Star Trek: La serie original, The Streets of San Francisco, etc.

Sin embargo, el estatus de estrella de la televisión le llegó gracias al papel del detective Ken "Hutch" Hutchinson, en la serie de culto Starsky & Hutch, que protagonizó junto a Paul Michael Glaser entre 1975 y 1979.

Su carrera cinematográfica fue mucho más reducida; se destacan sus papeles en Magnum Force (1973), junto a Clint Eastwood, y su protagonismo en la miniserie Salem's Lot, basada en la novela homónima de Stephen King.

Su declive artístico en la década de 1980 lo hizo caer en el alcoholismo. Sin embargo, siguió apareciendo en episodios de series de televisión y en el filme In The Line Of Duty: The FBI Murders (1988). En la década de 1990, se trasladó a Londres, Reino Unido, y retomando su carrera interpretativa, en este caso sobre los escenarios del West End de Londres, participando en montajes como Jerry Springer - The Opera (2004) y Mack and Mabel (2006).

En 2004, obtuvo la nacionalidad británica. También apareció en la adaptación cinematográfica de Starsky & Hutch (2004), haciendo un cameo de su personaje, en los últimos minutos de esta.