Murió la hija del cantante Lucas Sugo y canceló sus shows, 3 de ellos en Argentina

Desde 2025, Florencia Sugo Da Rosa atravesada un tratamiento contra el cáncer. La joven recibió atención médica en Uruguay, Brasil y Estados Unidos.

Lucas Sugo tenía shows en Chaco y Santa Fe durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto.

Murió Florencia Sugo Da Rosa , la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo , a los 23 años, tras atravesar una enfermedad oncológica diagnosticada a comienzos de 2025.

La joven había recibido distintos tratamientos en Uruguay, Brasil y Estados Unidos y en los últimos meses participaba de ensayos clínicos vinculados con una mutación genética KRAS G12D . La noticia fue confirmada por Diego Sorondo , manager del artista, quien pidió comprensión y respeto para la familia en este momento.

El fallecimiento se conoció después de que el equipo del cantante anunciara la reprogramación de tres shows que tenía previstos para este fin de semana en Argentina .

Florencia Sugo Da Rosa murió a los 23 años después de atravesar durante más de un año una enfermedad oncológica. El diagnóstico se conoció públicamente a comienzos de 2025.

Después de recibir tratamientos en Uruguay y Brasil, viajó a Boston para incorporarse a un ensayo clínico de una medicación experimental dirigida a la mutación genética KRAS G12D.

Durante los meses siguientes, Lucas Sugo fue compartiendo algunas novedades sobre la situación de su hija. En enero de 2026 había contado que Florencia había regresado temporalmente a Uruguay para estar con su familia, pero que posteriormente debía volver a Estados Unidos. En ese momento, aseguró que su hija estaba fuerte y que seguía adelante con el proceso médico.

En julio, el artista volvió a referirse públicamente a la salud de la joven y contó que había comenzado un nuevo ensayo clínico. Desde el aeropuerto de Boston, Sugo había expresado: "Sigue fuerte, sigue firme, fuerte en mente, fuerte en fe". En las últimas semanas, el cantante había vuelto a pedir oraciones por su hija.

La confirmación de su deceso llegó este miércoles a través de Diego Sorondo, manager del cantante. En el mensaje difundido, agradeció las muestras de apoyo recibidas en este momento tan doloroso.

"Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa", expresó el comunicado firmado por Sorondo y Elías Alonso, de Sentimientos Producciones.

"Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo", agregaron.

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Shows de Lucas Sugo, cancelados

La situación familiar llevó a Lucas Sugo a suspender tres presentaciones que tenía previstas en Argentina durante este fin de semana. El anuncio fue realizado por Diego Sorondo, manager del artista, a través de su cuenta de Instagram.

"Por razones familiares, de público conocimiento y ante la necesidad de que Lucas pueda acompañar a su familia en estos días, nos vemos en la necesidad de reprogramar", escribieron. Los shows eran este sábado 22 de agosto en Las Breñas y Charata, en la provincia de Chaco, y para el domingo 23 en Las Toscas, Santa Fe.

"Lamentamos sinceramente las molestias que esta situación pueda ocasionar al público y a los productores locales. Agradecemos enormemente la comprensión y el apoyo de todos", añadieron.

El equipo de Sugo indicó que la información sobre las nuevas fechas "será comunicada oportunamente por los canales correspondientes", por lo que quienes tenían previsto asistir deberán esperar el anuncio oficial para conocer cómo continuará cada espectáculo.