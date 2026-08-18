Murió Frank Beard, histórico baterista de ZZ Top, a los 77 años

El músico formó parte de la banda texana durante más de cinco décadas. Se había alejado recientemente de los escenarios por problemas de salud y se encontraba bajo cuidados paliativos.

Frank Beard integró junto a Billy Gibbons y Dusty Hill la formación más emblemática de ZZ Top.

Frank Beard, baterista de ZZ Top , murió a los 77 años. Su fallecimiento fue confirmado por la oficina del médico forense del condado de Fort Bend y hasta el momento se desconocen las causas del mismo.

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Según informó su publicista, Bob Merlis, el músico se encontraba bajo cuidados paliativos y murió este martes en su rancho de Richmond, Texas, rodeado por sus familiares.

Beard se había alejado de los escenarios recientemente luego de atravesar problemas de salud, situación que provocó la cancelación del concierto que la banda estadounidense tenía programado para el 5 de agosto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. A lo largo de los años también había sufrido otros inconvenientes médicos, entre ellos una apendicectomía de urgencia que en 2002 lo obligó a ausentarse de algunos shows.

En redes sociales, la agrupación comunicó y lamentó la muerte de Beard. “Hoy, Elwood y yo perdimos a un gran amigo y colaborador, y el mundo perdió a uno de los bateristas más naturalmente innovadores y a un verdadero gran hijo de Texas. Su característico backbeat fue clave para mantener a ZZ en lo más alto”, expresó el guitarrista Billy F. Gibbons , quien actualmente se encontraba de gira junto al bajista Elwood Francis.

Tras conocerse la noticia, ZZ Top canceló sus conciertos previstos para el 18 y 19 de agosto en Salt Lake City y Colorado Springs . La banda anunció que retomará su gira The Big One! Tour este fin de semana, con dos presentaciones el 22 y 23 de agosto en el ACL Live del Moody Theater de Austin.

“Austin City Limits era uno de los lugares favoritos de Frank, en una ciudad que consideraba su segunda casa”, señaló la agrupación.

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Más de cinco décadas junto a ZZ Top

Nacido el 11 de junio de 1949 en Frankston, Texas, Beard se incorporó a ZZ Top en 1969, el mismo año que Dusty Hill, con quien anteriormente había compartido la banda American Blues. Junto a Gibbons conformaron la formación que terminaría convirtiéndose en una de las más reconocidas del rock estadounidense.

El trío ofreció su primer concierto conjunto en Beaumont en 1970 y permaneció sin modificaciones durante más de cinco décadas, hasta la muerte de Hill en 2021.

Beard participó desde el debut discográfico de la banda, ZZ Top's First Album, publicado en 1971, y estuvo detrás de algunas de las canciones más conocidas del grupo, entre ellas “La Grange”, “Sharp Dressed Man”, “Gimme All Your Lovin'” y “Legs”.

Beard participó desde el debut discográfico de la banda, ZZ Top's First Album, publicado en 1971.

A lo largo de su trayectoria, ZZ Top vendió más de 50 millones de discos y colocó siete álbumes entre los diez primeros puestos del Billboard 200. Además, obtuvo tres nominaciones a los premios Grammy.

Beard también protagonizó una de las particularidades estéticas más recordadas de la agrupación: pese a su apellido —“beard” significa barba en inglés—, era el único de los tres integrantes que no llevaba la característica barba larga asociada a la imagen de ZZ Top, sino que utilizaba bigote.

ZZ Top vuelve a la Argentina

ZZ Top tiene programada su vuelta a la Argentina después de 16 años como parte de la gira The Big One!. La banda tiene previsto reencontrarse con sus fanáticos argentinos el martes 24 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El tramo latinoamericano de la gira está previsto para comenzar el 9 de noviembre en México, antes de continuar por otros países de la región.