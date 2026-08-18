Anthropic y Suno enfrentan una demanda millonaria por entrenar sus IAs con canciones + Agregar ámbito en









Round Hill Music reclama u$s1.000 millones a las empresas en compensación por utilizar cientos de composiciones sin autorización y advierte que podría sumar hasta 10.000 obras más a las demandas. OpenAI, Microsoft y Meta Platforms también fueron denunciadas en los últimos meses por infringir derechos de autor.

Anthropic y Suno se suman a la lista de grandes tecnológiacas denunciadas por el uso indebido de material bajo derecho de autor. Imagen creada con IA

La editorial musical estadounidense Round Hill Music presentó este lunes demandas contra Anthropic y Suno ante un tribunal federal de California, en la que acusa a ambas compañías de utilizar cientos de canciones de su catálogo para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial de manera ilegal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el caso de Anthropic, Round Hill sostiene que la compañía utilizó las letras de al menos 500 canciones cuyos derechos pertenecen a la editorial para entrenar a Claude, su chatbot de IA. Entre las obras mencionadas aparecen canciones de James Brown, The Kinks y Goo Goo Dolls. En cuanto a Suno, la denuncia apunta contra la compañía por haber utilizado esas mismas composiciones para entrenar su sistema de generación musical basado en inteligencia artificial.

La denuncia por el copyright de las canciones Round Hill advirtió además que el listado de canciones involucradas podría ampliarse considerablemente. Ante el tribunal, señaló que podría incorporar 10.000 o más composiciones a las demandas y reclamó una indemnización que podría "acercarse o incluso superar los u$s1.000 millones de dólares".

Según la demanda, Anthropic uso al menos 500 canciones para entrenar a Claude, su chatbot de IA. Sobre el caso, el director ejecutivo de Round Hill, Josh Gruss, detalló: "Tenemos la intención de llevar estos casos a juicio y hacer que estas empresas rindan cuentas, y no aceptaremos una resolución que prive a los compositores y artistas de la parte de la compensación que les corresponde por derecho".

La disputa por el entrenamiento de IA Las acciones judiciales de Round Hill no son el primer caso de denuncias contra las grandes tecnológicas por violación de derechos de autor a la hora de entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. Actualmente, OpenAI, Microsoft y Meta Platforms - entre otros - enfrentan litigios específicos por el uso de letras de canciones.

Anthropic, respaldada por Amazon, fue la primera de las grandes compañías de IA en alcanzar un acuerdo en uno de estos conflictos. El año pasado aceptó pagar u$s1.500 millones a un grupo de autores para resolver una demanda colectiva. La empresa también enfrenta demandas independientes de Universal Music Group y BMG Rights Management, entre otras entidades, por el presunto uso indebido de miles de letras de canciones para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial. En referencia a Suno, por su parte, además de la demanda de Round Hill, también enfrenta litigios iniciados por los gigantes Universal Music Group y Sony Music relacionadas con el entrenamiento de su tecnología de generación musical.