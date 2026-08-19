Bajo presupuesto y ganancias increíbles: 5 películas baratas que recaudaron millones en taquilla

Hay producciones que necesitaron muy poco dinero para llegar a los cines, pero terminaron multiplicando su inversión gracias al público.

Para hacer una película exitosa, no es necesario tener un presupuesto millonario , efectos especiales o estrellas de Hollywood. A pesar de lo que muchos creen, la historia del cine está llena de producciones que empezaron de recursos limitados y recaudaron una fortuna .

Desde una película independiente que cambió el género de los zombis hasta el arranque de una de las historias deportivas más famosas, cinco títulos demostraron que una inversión pequeña también puede terminar en un fenómeno de millones de dólares .

Las películas que la rompieron en la taquilla, a pesar de no contar con un presupuesto muy alto, fueron:

Antes de convertirse en una referencia para prácticamente todo el cine de zombis posterior, " La noche de los muertos vivientes " fue una pequeña producción independiente dirigida por George A. Romero. La película de 1968 se filmó en Pittsburgh y sufrió varias interrupciones porque el equipo necesitaba conseguir nuevos inversores para continuar con el rodaje, al punto que 30 personas terminaron financiando proyecto .

Su presupuesto fue de u$s100.000 , muy poco incluso para los estándares de aquella época. Pese a los problemas de producción y a que terminó ingresando al dominio público por una cuestión técnica, acumuló con los años más de u$s30 millones . Además de sus números, la cinta instaló muchas de las características que posteriormente definirían las películas modernas de zombis.

Locura de verano

Mucho antes de crear "Star Wars", George Lucas buscaba un lugar en Hollywood y recibió un consejo de Francis Ford Coppola sobre trabajar en una historia más accesible que su película anteriori, "THX 1138". El resultado fue "Locura de verano", conocida originalmente como American Graffiti, estrenada en 1973, que sigue a un grupo de jóvenes durante una noche de 1962 antes de que sus vidas tomen caminos diferentes.

Lucas tomó elementos de sus propias experiencias juveniles para construir la historia y tan solo con u$s777.000 de presupuesto, la película llegó a recaudar u$s140 millones. También ayudó a impulsar las carreras de actores que después serían figuras de Hollywood, entre ellos Richard Dreyfuss, Ron Howard y Harrison Ford.

La masacre de Texas

Filmar una película extremadamente violenta con actores prácticamente desconocidos no era una fórmula atractiva para conseguir financiación. De todas formas, Tobe Hooper consiguió llevar adelante "La masacre de Texas" en 1974. El director participó en guion y producción, además de filmar en locaciones de Texas con recursos muy limitados, ya que el presupuesto fue de u$s140.000.

La respuesta comercial terminó superando ampliamente aquella inversión, ya que la película generó u$s31 millones en taquilla. Con el tiempo también se transformó en una obra fundamental para el terror moderno y ayudó a establecer elementos que después aparecerían en producciones del género slasher. Su éxito dio origen, además, a múltiples continuaciones.

Rocky

La historia detrás de "Rocky" tiene varios puntos en común con la del propio protagonista. Sylvester Stallone escribió el guion cuando todavía pasaba por una situación económica complicada y se negó a desprenderse de la historia si otra persona ocupaba el papel principal. La apuesta terminó funcionando, ya que la primera película de la saga se realizó con un presupuesto inferior a u$s1 millón y consiguió u$s225 millones en los cines de todo el mundo.

El éxito tampoco quedó limitado a la recaudación, ya que "Rocky" recibió 10 nominaciones a los premios Oscar y ganó tres estatuillas, incluida la de Mejor película. Aquella producción transformó la carrera de Stallone y creó una franquicia que sigue hasta el día de hoy, en secuelas y musicales.

El proyecto de la bruja de Blair

Pocas producciones sirven mejor de ejemplo que "El proyecto de la bruja de Blair", estrenada en 1999. Sus responsables aprovecharon el formato de "found footage", o grabación encontrada, para presentar la historia como si se tratara de grabaciones reales sobre la desaparición de sus protagonistas. La campaña promocional aprovechó esa misma idea y alimentó durante meses el misterio alrededor de lo ocurrido.

El rodaje tuvo un costo inferior a u$s60.000, aunque posteriormente se destinaron miles de dólares adicionales a la posproducción y distribución, con una inversión total de u$s750.000. La respuesta en los cines fue extraordinaria y terminó recaudando u$s250 millones a nivel mundial. El resultado la ubicó entre las películas más rentables de la historia.