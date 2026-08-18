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18 de agosto 2026 - 14:33

Wisin anunció la creación de la Universidad del Perreo en Puerto Rico

La iniciativa, según explicó, busca preservar el legado del movimiento urbano y destacar su impacto en la cultura y en la industria musical.

El exintegrante del dúo Wisin & Yandel sorprendió con un inesperado anuncio.

El exintegrante del dúo Wisin & Yandel sorprendió con un inesperado anuncio.

En lo que podría ser una nueva movida de marketing en la previa del anuncio de una canción o un disco, el exponente de música urbana, Wisin (Juan Luis Morera), exintegrante del exitoso dúo Wisin & Yandel, anunció el lunes la creación de la Universidad del Perreo (UDP), dedicada al estudio y difusión de la historia del reguetón.

La iniciativa, según explicó, busca preservar el legado del movimiento urbano y destacar su impacto en la cultura y en la industria musical.

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El mensaje de Wisin sobre la Universidad del Perreo

“Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver como nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios“, se indicó a través de un comunicado.

Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre. Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia: Universidad del Perreo (UDP)“, agregó W.

Wisin también señaló que la misión es darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece. La sede estará en Cayey, Puerto Rico, municipio natal del artista y donde el lema es “El ritmo es el currículum. La calle es el campus”.

¿Cómo matricularse en la Universidad del Perreo?

A través de su página web, la naciente institución tiene una cuenta regresiva donde señala que faltan 15 días para la apertura oficial.

Además, tiene habilitado una preadmisión, donde los interesados pueden reservar un lugar en la primera promoción. Ahí, se deben llenar los campos requeridos (nombre, celular y correo electrónico) y enviar los datos.

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