La Asociación Civil Premios Hugo anuncia oficialmente las nominaciones correspondientes a la 16ª edición de los galardones que distinguen a lo mejor de la actividad del teatro musical en Argentina.
Premios Hugo al teatro musical: se conocieron los nominados de la 16ª edición
Entre las producciones con mayor cantidad de nominaciones se destacan Hairspray, Billy Elliot, Company, Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires, El mago de Oz, Anastasia y Remigio Verdiales.
-
Una vida con el teatro: Carlos Rottemberg presentó sus memorias acompañado por Mirtha Legrand y grandes invitados
-
A más de 15 años de su estreno en Disney: el regreso de una de sus franquicias más populares
Creados por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero, estos premios celebran el talento, la creatividad y la excelencia de las producciones y artistas que enriquecen el género.
En esta nueva edición —que evalúa el período comprendido entre el 1º de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026— se entregarán distinciones en 43 categorías y 2 placas honoríficas a la trayectoria. Entre las producciones con mayor cantidad de nominaciones se destacan Hairspray (16 nominaciones), Billy Elliot (15 nominaciones), Company (13 nominaciones), Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires (11 nominaciones), El mago de Oz (10 nominaciones), Anastasia (8 nominaciones), Remigio Verdiales, un carpincho (7 nominaciones), Charlie y la fábrica de chocolate (6 nominaciones) y La ópera locos (6 nominaciones).
La riqueza y diversidad cultural de la Argentina se vuelven protagonistas a través de los Premios Hugo Federales . El reconocimiento en este segmento celebra la pasión, la descentralización de la escena artística y el talento federal presente en sedes como Córdoba, Gran Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Mar del Plata, Rosario, Bahía Blanca, Tucumán y San Juan.
Fechas y sedes confirmadas:
Entrega de Diplomas a los nominados: Lunes 24 de agosto a las 18:00 hs | Multiteatro.
Ceremonia de Premiación: Lunes 14 de septiembre | Teatro Coliseo (Transmisión en vivo por TVP).
Esta 16ª edición cuenta con el apoyo institucional de Buenos Aires Ciudad a través de Mecenazgo Cultural —programa del Ministerio de Cultura de la Ciudad— y de la Fundación Santander Argentina , reafirmando su compromiso con la cultura, la educación y el fomento de las artes en el país.
Listado completo de nominaciones a los Premios Hugo
Mejor Musical
- Billy Elliot
- Company
- Hairspray
Mejor Music Hall, Café Concert y/o Varieté Musical
- El Simposio, nada se pierde todo se transforma
- The ópera locos
- VOXPOP, Desinteligencia Artificial
Mejor Musical Off
- Cuando dejé de volar
- Espejos marcados
- ¡Hostias, Isabel!
- Kilómetros
- La culpa es de la tierra
Mejor Dirección General
- Fer Dente (Company)
- Fer Dente (Hairspray)
- Rubén Szuchmacher (Billy Elliot)
Mejor Coreografía
- Alejandro Ibarra (Anastasia)
- Analía González (Annie)
- Vanesa García Millán (Hairspray)
Mejor Dirección Musical
- Damián Mahler (Company)
- Gaby Goldman (Billy Elliot)
- Javier López Del Carril (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
Mejor Libro de Musical Argentino
- Gustavo Lista (Memento mori, la forma del recuerdo)
- Luli Ingold (¡Hostias, Isabel!)
- Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
- Tomás Caia (Espejos marcados)
Mejores Letras de Musical Argentino
- Clara Christensen - Tomás Caia (Espejos marcados)
- Leonardo Napoli - Lorena Lores (El héroe)
- Martín Bergman - Delfina Pallardó (Kilómetros)
- Sonia Alemán (Güena yunta)
- Villera Vip (Cruda, hija de los ’90)
Mejor Adaptación y/o Traducción de Libro y Letras
- Luis Alberto Rivera López (La culpa es de la tierra)
- Marcelo Kotliar (Company)
- Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
- Rubén Szuchmacher - Lautaro Vilo (libro de Billy Elliot)
Mejor Música Original
- Fernando Nazar (Cuando dejé de volar)
- Martín Bergman y Delfina Pallardó (Kilómetros)
- Martín Pinola (El héroe)
- Naya Ledesma (La culpa es de la tierra)
- Nicolás Manasseri (La épica de lo desconocido)
Mejores Arreglos Musicales
- Ciertas Petunias (El Simposio, nada se pierde todo se transforma)
- Diego Vila (No me quieras tanto)
- Murci Bouscayrol - Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
- Nicolás Guerschberg (Astor, Piazzola eterno)
Mejor Actuación Protagónica Masculina
- Agustín “Rada” Aristaran (Charlie y la fábrica de chocolate)
- Campi (Papá por siempre)
- Fer Dente (Company)
- Iñaki Aldao (Anastasia)
- Roberto Peloni (Casi normales inmersivo)
Mejor Actuación Protagónica Femenina
- Alejandra Perlusky (Billy Elliot)
- Elena Roger (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
- Julieta Nair Calvo (Annie)
- Mela Lenoir (Casi normales inmersivo)
Mejor Actuación Masculina en Music Hall, Café Concert y/o Varieté Musical
- Duilio Smiraglia (The ópera locos)
- Julián Molinero (The ópera locos)
- Lucas Alván (The ópera locos)
- Mariano Barreiro (VOXPOP, Desinteligencia Artificial)
Mejor Actuación Femenina en Music Hall, Café Concert y/o Varieté Musical
- Camila Campodónico (El Simposio, nada se pierde todo se transforma)
- Constanza Díaz Falú (The ópera locos)
- Julia Calvo (Ellas son tango)
- Laura Pirruccio (The ópera locos)
Mejor Actuación de Reparto Masculina
- Iñaki Agustín (Billy Elliot)
- Joaco Scotta (Hairspray)
- Pichu Straneo (Anastasia)
- Sacha Bercovich (Billy Elliot)
- Sebastián Almada (Charlie y la fábrica de chocolate)
Mejor Actuación de Reparto Femenina
- Alejandra Radano (Company)
- Carolina Mainero (Anastasia)
- Paula Chouhy (Hairspray)
- Sonia Savinell (Hairspray)
- Vane Butera (Company)
Mejor Interpretación Masculina en Ensamble
- Fede Couts (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
- Mariano Taccagni (Billy Elliot)
- Sebastián Holz (Company)
Mejor Interpretación Femenina en Ensamble
- Belén Cabrera (Hairspray)
- Denise Cotton (Company)
- Gabriela Bevacqua (Papá por siempre)
- Laura Silva (Company)
- Verónica Pacenza (Anastasia)
Mejor Dirección Vocal
- Ana Carfi (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
- Eugenia Gil Rodríguez (Company)
- Gaby Goldman - Pilar Noseda (Billy Elliot)
- Juan Serruya - Mariano Barreiro (VOXPOP, Desinteligencia Artificial)
Mejor Producción Integral
- Club Media - Olga (Hairspray)
- Club Media - Complejo Teatral de Buenos Aires - Carlos Mentasti - Alephmedia (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
- Diego Romay - Omar Romay (Billy Elliot)
- MP - Ozono - Los Rottemberg (Charlie y la fábrica de chocolate)
Revelación Masculina
- Damián Betular (Hairspray)
- Ian Ferreira (Hairspray)
- Joaquín Mondino Formichelli - Mateo Tognolotti - Fran Molozaj (Billy Elliot)
- Lautaro Muro López - Machi Gulland - Fran Barrera Oro (Billy Elliot)
Revelación Femenina
- Belén Bilbao (Hairspray)
- Ema Gimenez Zapiola (Casi normales inmersivo)
- Emma García Torrecilla - Paloma Coso Ferro - Loana Martínez (Annie)
- Minerva Casero (Anastasia)
Mejor Diseño de Vestuario Original
- Gustavo Alderete para La Polilla (Hairspray)
- Romina Lanzillotta - Catalina Rodríguez Loredo (Charlie y la fábrica de chocolate)
- Stella Maris Müller (Anastasia)
Mejor Escenografía y/o Diseño Audiovisual Original
- Gonzalo Córdoba Estévez (Hairspray)
- Gonzalo Córdoba Estévez (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
- Jorge Ferrari (Billy Elliot)
- José Ponce Aragón - Maxi Vecco (Charlie y la fábrica de chocolate)
Mejor Caracterización
- Fabián Sigona (Pelucas de Hairspray)
- Feliciano San Román (Pelucas de Anastasia)
- Germán Pérez (Caracterización de Mrs. Doubtfire en Papá por siempre)
Mejor Diseño de Luces Original
- Anteo Del Mastro - Sebastián Viola (Charlie y la fábrica de chocolate)
- David Seldes (Company)
- David Seldes (Hairspray)
- Gonzalo Córdova (Billy Elliot)
- Matías Sendón (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
Mejor Diseño de Sonido
- Gastón Briski (Billy Elliot)
- Gastón Briski (Company)
- Gastón Briski (Hairspray)
- Rodrigo Lavecchia (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
Mejor Espectáculo Musical para un Solo Intérprete
- Canciones rescatadas, café concert (Laura Manzini)
- Cruda, hija de los ’90 (Nahir Sánchez Romero)
- Juan, estoy en la puerta, bajá (Francisco Pesqueira)
- Memento mori, la forma del recuerdo (Fede Fedele)
- Para no caer - Vol. 1(Alejandro Tantanián)
Mejor Dirección en Musical Off
- Luli Ingold - Facu Rau (¡Hostias, Isabel!)
- Gustavo Manzanal - Luis Alberto Rivera López (La culpa es de la tierra)
- Lali Vidal (Memento mori, la forma del recuerdo)
- Mario Micheloni - Gonzalo Ortiz (Ride the Cyclone)
- Tomás Caia (Espejos marcados)
Mejor Intérprete Masculino en Musical Off
- Agustín Iannone (¡Hostias, Isabel!)
- Iñaki Crotto (Kilómetros)
- Jerónimo Dodds (Cuando dejé de volar)
Mejor Intérprete Femenina en Musical Off
- Azul Cabrera (Ride the Cyclone)
- Lola Sierra (Espejos marcados)
- Mónica Felippa (La culpa es de la tierra)
Mejor Musical Infantil y/o Juvenil
- El mago de Oz
- El salpicón
- Migue y Lucy, una historia de rock
- Un superamigo imaginario
Mejor Dirección en Musical Infantil y/o Juvenil
- Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
- Héctor Presa (Un superamigo imaginario)
- Victoria Baldomir - Sabrina Zelaschi (El salpicón)
Mejor Coreografía en Musical Infantil y/o Juvenil
- Constanza Feldman (El salpicón)
- Fede Fedele (Cosas chiquienormes)
- Marina Svartzman (Remigio Verdiales, un carpincho)
- Natalia Ferreira (El viaje de Teo y Nina por el zodíaco)
- Sergio Villalba (Cuentos líricos. ¿Sabías que el mar tiene corazón?)
- Vanesa García Millán (El mago de Oz)
Mejor Libro en Musical Infantil y/o Juvenil
- Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
- Héctor Presa (Un superamigo imaginario)
- Marisé Monteiro (El mago de Oz)
Mejores Letras en Musical Infantil y/o Juvenil
- Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
- Héctor Presa (Un superamigo imaginario)
- Marisé Monteiro (El mago de Oz)
Mejor Música Original de Musical Infantil y/o Juvenil
- Ángel Mahler - Martín Bianchedi (El mago de Oz)
- Fernando Nazar (Remigio Verdiales, un carpincho)
- Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
Mejor Actuación Femenina en Musical Infantil y/o Juvenil
- Albana Fuentes (El mago de Oz)
- Ana Galati (Remigio Verdiales, un carpincho)
- Julia Morgado (El salpicón)
Mejor Actuación Masculina en Musical Infantil y/o Juvenil
- Emiliano Larea (El mago de Oz)
- Emmanuel Abbruzzese Motta (Remigio Verdiales, un carpincho)
- Matías Acosta (Cosas chiquienormes)
Mejor Producción en Musical Infantil y/o Juvenil
- Complejo Teatral de Buenos Aires - Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín (Remigio Verdiales, un carpincho)
- Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (Cuentos líricos. ¿Sabías que el mar tiene corazón?)
- Teatro Nacional Cervantes (El mago de Oz)
Mejor Diseño de Escenografía en Musical Infantil y/o Juvenil
- Giuliano Benedetti (Cosas chiquienormes)
- Giuliano Benedetti (El viaje de Teo y Nina por el zodíaco)
- Gonzalo Córdoba Estévez (El mago de Oz)
- Marcelo Valiente (Manuelita, mi casa es el mundo)
- Micaela Sleigh (Remigio Verdiales, un carpincho)
Mejor Diseño de Vestuario en Musical Infantil y/o Juvenil
- Javier Ponzio (Remigio Verdiales, un carpincho)
- Sandra Szwarcberg - Flavia Pereda (Manuelita, mi casa es el mundo)
- Sofía Di Nunzio (El mago de Oz)