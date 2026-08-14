Premios Hugo al teatro musical: se conocieron los nominados de la 16ª edición

Entre las producciones con mayor cantidad de nominaciones se destacan Hairspray, Billy Elliot, Company, Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires, El mago de Oz, Anastasia y Remigio Verdiales.

La Asociación Civil Premios Hugo anuncia oficialmente las nominaciones correspondientes a la 16ª edición de los galardones que distinguen a lo mejor de la actividad del teatro musical en Argentina.

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Creados por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero , estos premios celebran el talento, la creatividad y la excelencia de las producciones y artistas que enriquecen el género.

En esta nueva edición —que evalúa el período comprendido entre el 1º de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026— se entregarán distinciones en 43 categorías y 2 placas honoríficas a la trayectoria. Entre las producciones con mayor cantidad de nominaciones se destacan Hairspray (16 nominaciones), Billy Elliot (15 nominaciones), Company (13 nominaciones), Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires (11 nominaciones), El mago de Oz (10 nominaciones), Anastasia (8 nominaciones), Remigio Verdiales, un carpincho (7 nominaciones), Charlie y la fábrica de chocolate (6 nominaciones) y La ópera locos (6 nominaciones).

La riqueza y diversidad cultural de la Argentina se vuelven protagonistas a través de los Premios Hugo Federales . El reconocimiento en este segmento celebra la pasión, la descentralización de la escena artística y el talento federal presente en sedes como Córdoba, Gran Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Mar del Plata, Rosario, Bahía Blanca, Tucumán y San Juan.

Entrega de Diplomas a los nominados: Lunes 24 de agosto a las 18:00 hs | Multiteatro.

Ceremonia de Premiación: Lunes 14 de septiembre | Teatro Coliseo (Transmisión en vivo por TVP).

Esta 16ª edición cuenta con el apoyo institucional de Buenos Aires Ciudad a través de Mecenazgo Cultural —programa del Ministerio de Cultura de la Ciudad— y de la Fundación Santander Argentina , reafirmando su compromiso con la cultura, la educación y el fomento de las artes en el país.

Listado completo de nominaciones a los Premios Hugo

Mejor Musical

Billy Elliot

Company

Hairspray

Mejor Music Hall, Café Concert y/o Varieté Musical

El Simposio, nada se pierde todo se transforma

The ópera locos

VOXPOP, Desinteligencia Artificial

Mejor Musical Off

Cuando dejé de volar

Espejos marcados

¡Hostias, Isabel!

Kilómetros

La culpa es de la tierra

Mejor Dirección General

Fer Dente (Company)

Fer Dente (Hairspray)

Rubén Szuchmacher (Billy Elliot)

Mejor Coreografía

Alejandro Ibarra (Anastasia)

Analía González (Annie)

Vanesa García Millán (Hairspray)

Mejor Dirección Musical

Damián Mahler (Company)

Gaby Goldman (Billy Elliot)

Javier López Del Carril (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

Mejor Libro de Musical Argentino

Gustavo Lista (Memento mori, la forma del recuerdo)

Luli Ingold (¡Hostias, Isabel!)

Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

Tomás Caia (Espejos marcados)

Mejores Letras de Musical Argentino

Clara Christensen - Tomás Caia (Espejos marcados)

Leonardo Napoli - Lorena Lores (El héroe)

Martín Bergman - Delfina Pallardó (Kilómetros)

Sonia Alemán (Güena yunta)

Villera Vip (Cruda, hija de los ’90)

Mejor Adaptación y/o Traducción de Libro y Letras

Luis Alberto Rivera López (La culpa es de la tierra)

Marcelo Kotliar (Company)

Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

Rubén Szuchmacher - Lautaro Vilo (libro de Billy Elliot)

Mejor Música Original

Fernando Nazar (Cuando dejé de volar)

Martín Bergman y Delfina Pallardó (Kilómetros)

Martín Pinola (El héroe)

Naya Ledesma (La culpa es de la tierra)

Nicolás Manasseri (La épica de lo desconocido)

Mejores Arreglos Musicales

Ciertas Petunias (El Simposio, nada se pierde todo se transforma)

Diego Vila (No me quieras tanto)

Murci Bouscayrol - Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

Nicolás Guerschberg (Astor, Piazzola eterno)

Mejor Actuación Protagónica Masculina

Agustín “Rada” Aristaran (Charlie y la fábrica de chocolate)

Campi (Papá por siempre)

Fer Dente (Company)

Iñaki Aldao (Anastasia)

Roberto Peloni (Casi normales inmersivo)

Mejor Actuación Protagónica Femenina

Alejandra Perlusky (Billy Elliot)

Elena Roger (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

Julieta Nair Calvo (Annie)

Mela Lenoir (Casi normales inmersivo)

Mejor Actuación Masculina en Music Hall, Café Concert y/o Varieté Musical

Duilio Smiraglia (The ópera locos)

Julián Molinero (The ópera locos)

Lucas Alván (The ópera locos)

Mariano Barreiro (VOXPOP, Desinteligencia Artificial)

Mejor Actuación Femenina en Music Hall, Café Concert y/o Varieté Musical

Camila Campodónico (El Simposio, nada se pierde todo se transforma)

Constanza Díaz Falú (The ópera locos)

Julia Calvo (Ellas son tango)

Laura Pirruccio (The ópera locos)

Mejor Actuación de Reparto Masculina

Iñaki Agustín (Billy Elliot)

Joaco Scotta (Hairspray)

Pichu Straneo (Anastasia)

Sacha Bercovich (Billy Elliot)

Sebastián Almada (Charlie y la fábrica de chocolate)

Mejor Actuación de Reparto Femenina

Alejandra Radano (Company)

Carolina Mainero (Anastasia)

Paula Chouhy (Hairspray)

Sonia Savinell (Hairspray)

Vane Butera (Company)

Mejor Interpretación Masculina en Ensamble

Fede Couts (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

Mariano Taccagni (Billy Elliot)

Sebastián Holz (Company)

Mejor Interpretación Femenina en Ensamble

Belén Cabrera (Hairspray)

Denise Cotton (Company)

Gabriela Bevacqua (Papá por siempre)

Laura Silva (Company)

Verónica Pacenza (Anastasia)

Mejor Dirección Vocal

Ana Carfi (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

Eugenia Gil Rodríguez (Company)

Gaby Goldman - Pilar Noseda (Billy Elliot)

Juan Serruya - Mariano Barreiro (VOXPOP, Desinteligencia Artificial)

Mejor Producción Integral

Club Media - Olga (Hairspray)

Club Media - Complejo Teatral de Buenos Aires - Carlos Mentasti - Alephmedia (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

Diego Romay - Omar Romay (Billy Elliot)

MP - Ozono - Los Rottemberg (Charlie y la fábrica de chocolate)

Revelación Masculina

Damián Betular (Hairspray)

Ian Ferreira (Hairspray)

Joaquín Mondino Formichelli - Mateo Tognolotti - Fran Molozaj (Billy Elliot)

Lautaro Muro López - Machi Gulland - Fran Barrera Oro (Billy Elliot)

Revelación Femenina

Belén Bilbao (Hairspray)

Ema Gimenez Zapiola (Casi normales inmersivo)

Emma García Torrecilla - Paloma Coso Ferro - Loana Martínez (Annie)

Minerva Casero (Anastasia)

Mejor Diseño de Vestuario Original

Gustavo Alderete para La Polilla (Hairspray)

Romina Lanzillotta - Catalina Rodríguez Loredo (Charlie y la fábrica de chocolate)

Stella Maris Müller (Anastasia)

Mejor Escenografía y/o Diseño Audiovisual Original

Gonzalo Córdoba Estévez (Hairspray)

Gonzalo Córdoba Estévez (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

Jorge Ferrari (Billy Elliot)

José Ponce Aragón - Maxi Vecco (Charlie y la fábrica de chocolate)

Mejor Caracterización

Fabián Sigona (Pelucas de Hairspray)

Feliciano San Román (Pelucas de Anastasia)

Germán Pérez (Caracterización de Mrs. Doubtfire en Papá por siempre)

Mejor Diseño de Luces Original

Anteo Del Mastro - Sebastián Viola (Charlie y la fábrica de chocolate)

David Seldes (Company)

David Seldes (Hairspray)

Gonzalo Córdova (Billy Elliot)

Matías Sendón (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

Mejor Diseño de Sonido

Gastón Briski (Billy Elliot)

Gastón Briski (Company)

Gastón Briski (Hairspray)

Rodrigo Lavecchia (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

Mejor Espectáculo Musical para un Solo Intérprete

Canciones rescatadas, café concert (Laura Manzini)

Cruda, hija de los ’90 (Nahir Sánchez Romero)

Juan, estoy en la puerta, bajá (Francisco Pesqueira)

Memento mori, la forma del recuerdo (Fede Fedele)

Para no caer - Vol. 1(Alejandro Tantanián)

Mejor Dirección en Musical Off

Luli Ingold - Facu Rau (¡Hostias, Isabel!)

Gustavo Manzanal - Luis Alberto Rivera López (La culpa es de la tierra)

Lali Vidal (Memento mori, la forma del recuerdo)

Mario Micheloni - Gonzalo Ortiz (Ride the Cyclone)

Tomás Caia (Espejos marcados)

Mejor Intérprete Masculino en Musical Off

Agustín Iannone (¡Hostias, Isabel!)

Iñaki Crotto (Kilómetros)

Jerónimo Dodds (Cuando dejé de volar)

Mejor Intérprete Femenina en Musical Off

Azul Cabrera (Ride the Cyclone)

Lola Sierra (Espejos marcados)

Mónica Felippa (La culpa es de la tierra)

Mejor Musical Infantil y/o Juvenil

El mago de Oz

El salpicón

Migue y Lucy, una historia de rock

Un superamigo imaginario

Mejor Dirección en Musical Infantil y/o Juvenil

Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)

Héctor Presa (Un superamigo imaginario)

Victoria Baldomir - Sabrina Zelaschi (El salpicón)

Mejor Coreografía en Musical Infantil y/o Juvenil

Constanza Feldman (El salpicón)

Fede Fedele (Cosas chiquienormes)

Marina Svartzman (Remigio Verdiales, un carpincho)

Natalia Ferreira (El viaje de Teo y Nina por el zodíaco)

Sergio Villalba (Cuentos líricos. ¿Sabías que el mar tiene corazón?)

Vanesa García Millán (El mago de Oz)

Mejor Libro en Musical Infantil y/o Juvenil

Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)

Héctor Presa (Un superamigo imaginario)

Marisé Monteiro (El mago de Oz)

Mejores Letras en Musical Infantil y/o Juvenil

Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)

Héctor Presa (Un superamigo imaginario)

Marisé Monteiro (El mago de Oz)

Mejor Música Original de Musical Infantil y/o Juvenil

Ángel Mahler - Martín Bianchedi (El mago de Oz)

Fernando Nazar (Remigio Verdiales, un carpincho)

Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)

Mejor Actuación Femenina en Musical Infantil y/o Juvenil

Albana Fuentes (El mago de Oz)

Ana Galati (Remigio Verdiales, un carpincho)

Julia Morgado (El salpicón)

Mejor Actuación Masculina en Musical Infantil y/o Juvenil

Emiliano Larea (El mago de Oz)

Emmanuel Abbruzzese Motta (Remigio Verdiales, un carpincho)

Matías Acosta (Cosas chiquienormes)

Mejor Producción en Musical Infantil y/o Juvenil

Complejo Teatral de Buenos Aires - Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín (Remigio Verdiales, un carpincho)

Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (Cuentos líricos. ¿Sabías que el mar tiene corazón?)

Teatro Nacional Cervantes (El mago de Oz)

Mejor Diseño de Escenografía en Musical Infantil y/o Juvenil

Giuliano Benedetti (Cosas chiquienormes)

Giuliano Benedetti (El viaje de Teo y Nina por el zodíaco)

Gonzalo Córdoba Estévez (El mago de Oz)

Marcelo Valiente (Manuelita, mi casa es el mundo)

Micaela Sleigh (Remigio Verdiales, un carpincho)

Mejor Diseño de Vestuario en Musical Infantil y/o Juvenil