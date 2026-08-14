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14 de agosto 2026 - 09:12

Premios Hugo al teatro musical: se conocieron los nominados de la 16ª edición

Entre las producciones con mayor cantidad de nominaciones se destacan Hairspray, Billy Elliot, Company, Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires, El mago de Oz, Anastasia y Remigio Verdiales.

Hairspray

La Asociación Civil Premios Hugo anuncia oficialmente las nominaciones correspondientes a la 16ª edición de los galardones que distinguen a lo mejor de la actividad del teatro musical en Argentina.

Creados por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero, estos premios celebran el talento, la creatividad y la excelencia de las producciones y artistas que enriquecen el género.

Informate más

En esta nueva edición —que evalúa el período comprendido entre el 1º de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026— se entregarán distinciones en 43 categorías y 2 placas honoríficas a la trayectoria. Entre las producciones con mayor cantidad de nominaciones se destacan Hairspray (16 nominaciones), Billy Elliot (15 nominaciones), Company (13 nominaciones), Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires (11 nominaciones), El mago de Oz (10 nominaciones), Anastasia (8 nominaciones), Remigio Verdiales, un carpincho (7 nominaciones), Charlie y la fábrica de chocolate (6 nominaciones) y La ópera locos (6 nominaciones).

La riqueza y diversidad cultural de la Argentina se vuelven protagonistas a través de los Premios Hugo Federales . El reconocimiento en este segmento celebra la pasión, la descentralización de la escena artística y el talento federal presente en sedes como Córdoba, Gran Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Mar del Plata, Rosario, Bahía Blanca, Tucumán y San Juan.

Fechas y sedes confirmadas:

Entrega de Diplomas a los nominados: Lunes 24 de agosto a las 18:00 hs | Multiteatro.

Ceremonia de Premiación: Lunes 14 de septiembre | Teatro Coliseo (Transmisión en vivo por TVP).

Esta 16ª edición cuenta con el apoyo institucional de Buenos Aires Ciudad a través de Mecenazgo Cultural —programa del Ministerio de Cultura de la Ciudad— y de la Fundación Santander Argentina , reafirmando su compromiso con la cultura, la educación y el fomento de las artes en el país.

Listado completo de nominaciones a los Premios Hugo

Mejor Musical

  • Billy Elliot
  • Company
  • Hairspray

Mejor Music Hall, Café Concert y/o Varieté Musical

  • El Simposio, nada se pierde todo se transforma
  • The ópera locos
  • VOXPOP, Desinteligencia Artificial

Mejor Musical Off

  • Cuando dejé de volar
  • Espejos marcados
  • ¡Hostias, Isabel!
  • Kilómetros
  • La culpa es de la tierra

Mejor Dirección General

  • Fer Dente (Company)
  • Fer Dente (Hairspray)
  • Rubén Szuchmacher (Billy Elliot)

Mejor Coreografía

  • Alejandro Ibarra (Anastasia)
  • Analía González (Annie)
  • Vanesa García Millán (Hairspray)

Mejor Dirección Musical

  • Damián Mahler (Company)
  • Gaby Goldman (Billy Elliot)
  • Javier López Del Carril (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

Mejor Libro de Musical Argentino

  • Gustavo Lista (Memento mori, la forma del recuerdo)
  • Luli Ingold (¡Hostias, Isabel!)
  • Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
  • Tomás Caia (Espejos marcados)

Mejores Letras de Musical Argentino

  • Clara Christensen - Tomás Caia (Espejos marcados)
  • Leonardo Napoli - Lorena Lores (El héroe)
  • Martín Bergman - Delfina Pallardó (Kilómetros)
  • Sonia Alemán (Güena yunta)
  • Villera Vip (Cruda, hija de los ’90)

Mejor Adaptación y/o Traducción de Libro y Letras

  • Luis Alberto Rivera López (La culpa es de la tierra)
  • Marcelo Kotliar (Company)
  • Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
  • Rubén Szuchmacher - Lautaro Vilo (libro de Billy Elliot)

Mejor Música Original

  • Fernando Nazar (Cuando dejé de volar)
  • Martín Bergman y Delfina Pallardó (Kilómetros)
  • Martín Pinola (El héroe)
  • Naya Ledesma (La culpa es de la tierra)
  • Nicolás Manasseri (La épica de lo desconocido)

Mejores Arreglos Musicales

  • Ciertas Petunias (El Simposio, nada se pierde todo se transforma)
  • Diego Vila (No me quieras tanto)
  • Murci Bouscayrol - Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
  • Nicolás Guerschberg (Astor, Piazzola eterno)

Mejor Actuación Protagónica Masculina

  • Agustín “Rada” Aristaran (Charlie y la fábrica de chocolate)
  • Campi (Papá por siempre)
  • Fer Dente (Company)
  • Iñaki Aldao (Anastasia)
  • Roberto Peloni (Casi normales inmersivo)

Mejor Actuación Protagónica Femenina

  • Alejandra Perlusky (Billy Elliot)
  • Elena Roger (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
  • Julieta Nair Calvo (Annie)
  • Mela Lenoir (Casi normales inmersivo)

Mejor Actuación Masculina en Music Hall, Café Concert y/o Varieté Musical

  • Duilio Smiraglia (The ópera locos)
  • Julián Molinero (The ópera locos)
  • Lucas Alván (The ópera locos)
  • Mariano Barreiro (VOXPOP, Desinteligencia Artificial)

Mejor Actuación Femenina en Music Hall, Café Concert y/o Varieté Musical

  • Camila Campodónico (El Simposio, nada se pierde todo se transforma)
  • Constanza Díaz Falú (The ópera locos)
  • Julia Calvo (Ellas son tango)
  • Laura Pirruccio (The ópera locos)

Mejor Actuación de Reparto Masculina

  • Iñaki Agustín (Billy Elliot)
  • Joaco Scotta (Hairspray)
  • Pichu Straneo (Anastasia)
  • Sacha Bercovich (Billy Elliot)
  • Sebastián Almada (Charlie y la fábrica de chocolate)

Mejor Actuación de Reparto Femenina

  • Alejandra Radano (Company)
  • Carolina Mainero (Anastasia)
  • Paula Chouhy (Hairspray)
  • Sonia Savinell (Hairspray)
  • Vane Butera (Company)

Mejor Interpretación Masculina en Ensamble

  • Fede Couts (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
  • Mariano Taccagni (Billy Elliot)
  • Sebastián Holz (Company)

Mejor Interpretación Femenina en Ensamble

  • Belén Cabrera (Hairspray)
  • Denise Cotton (Company)
  • Gabriela Bevacqua (Papá por siempre)
  • Laura Silva (Company)
  • Verónica Pacenza (Anastasia)

Mejor Dirección Vocal

  • Ana Carfi (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
  • Eugenia Gil Rodríguez (Company)
  • Gaby Goldman - Pilar Noseda (Billy Elliot)
  • Juan Serruya - Mariano Barreiro (VOXPOP, Desinteligencia Artificial)

Mejor Producción Integral

  • Club Media - Olga (Hairspray)
  • Club Media - Complejo Teatral de Buenos Aires - Carlos Mentasti - Alephmedia (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
  • Diego Romay - Omar Romay (Billy Elliot)
  • MP - Ozono - Los Rottemberg (Charlie y la fábrica de chocolate)

Revelación Masculina

  • Damián Betular (Hairspray)
  • Ian Ferreira (Hairspray)
  • Joaquín Mondino Formichelli - Mateo Tognolotti - Fran Molozaj (Billy Elliot)
  • Lautaro Muro López - Machi Gulland - Fran Barrera Oro (Billy Elliot)

Revelación Femenina

  • Belén Bilbao (Hairspray)
  • Ema Gimenez Zapiola (Casi normales inmersivo)
  • Emma García Torrecilla - Paloma Coso Ferro - Loana Martínez (Annie)
  • Minerva Casero (Anastasia)

Mejor Diseño de Vestuario Original

  • Gustavo Alderete para La Polilla (Hairspray)
  • Romina Lanzillotta - Catalina Rodríguez Loredo (Charlie y la fábrica de chocolate)
  • Stella Maris Müller (Anastasia)

Mejor Escenografía y/o Diseño Audiovisual Original

  • Gonzalo Córdoba Estévez (Hairspray)
  • Gonzalo Córdoba Estévez (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
  • Jorge Ferrari (Billy Elliot)
  • José Ponce Aragón - Maxi Vecco (Charlie y la fábrica de chocolate)

Mejor Caracterización

  • Fabián Sigona (Pelucas de Hairspray)
  • Feliciano San Román (Pelucas de Anastasia)
  • Germán Pérez (Caracterización de Mrs. Doubtfire en Papá por siempre)

Mejor Diseño de Luces Original

  • Anteo Del Mastro - Sebastián Viola (Charlie y la fábrica de chocolate)
  • David Seldes (Company)
  • David Seldes (Hairspray)
  • Gonzalo Córdova (Billy Elliot)
  • Matías Sendón (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

Mejor Diseño de Sonido

  • Gastón Briski (Billy Elliot)
  • Gastón Briski (Company)
  • Gastón Briski (Hairspray)
  • Rodrigo Lavecchia (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

Mejor Espectáculo Musical para un Solo Intérprete

  • Canciones rescatadas, café concert (Laura Manzini)
  • Cruda, hija de los ’90 (Nahir Sánchez Romero)
  • Juan, estoy en la puerta, bajá (Francisco Pesqueira)
  • Memento mori, la forma del recuerdo (Fede Fedele)
  • Para no caer - Vol. 1(Alejandro Tantanián)

Mejor Dirección en Musical Off

  • Luli Ingold - Facu Rau (¡Hostias, Isabel!)
  • Gustavo Manzanal - Luis Alberto Rivera López (La culpa es de la tierra)
  • Lali Vidal (Memento mori, la forma del recuerdo)
  • Mario Micheloni - Gonzalo Ortiz (Ride the Cyclone)
  • Tomás Caia (Espejos marcados)

Mejor Intérprete Masculino en Musical Off

  • Agustín Iannone (¡Hostias, Isabel!)
  • Iñaki Crotto (Kilómetros)
  • Jerónimo Dodds (Cuando dejé de volar)

Mejor Intérprete Femenina en Musical Off

  • Azul Cabrera (Ride the Cyclone)
  • Lola Sierra (Espejos marcados)
  • Mónica Felippa (La culpa es de la tierra)

Mejor Musical Infantil y/o Juvenil

  • El mago de Oz
  • El salpicón
  • Migue y Lucy, una historia de rock
  • Un superamigo imaginario

Mejor Dirección en Musical Infantil y/o Juvenil

  • Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
  • Héctor Presa (Un superamigo imaginario)
  • Victoria Baldomir - Sabrina Zelaschi (El salpicón)

Mejor Coreografía en Musical Infantil y/o Juvenil

  • Constanza Feldman (El salpicón)
  • Fede Fedele (Cosas chiquienormes)
  • Marina Svartzman (Remigio Verdiales, un carpincho)
  • Natalia Ferreira (El viaje de Teo y Nina por el zodíaco)
  • Sergio Villalba (Cuentos líricos. ¿Sabías que el mar tiene corazón?)
  • Vanesa García Millán (El mago de Oz)

Mejor Libro en Musical Infantil y/o Juvenil

  • Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
  • Héctor Presa (Un superamigo imaginario)
  • Marisé Monteiro (El mago de Oz)

Mejores Letras en Musical Infantil y/o Juvenil

  • Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
  • Héctor Presa (Un superamigo imaginario)
  • Marisé Monteiro (El mago de Oz)

Mejor Música Original de Musical Infantil y/o Juvenil

  • Ángel Mahler - Martín Bianchedi (El mago de Oz)
  • Fernando Nazar (Remigio Verdiales, un carpincho)
  • Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)

Mejor Actuación Femenina en Musical Infantil y/o Juvenil

  • Albana Fuentes (El mago de Oz)
  • Ana Galati (Remigio Verdiales, un carpincho)
  • Julia Morgado (El salpicón)

Mejor Actuación Masculina en Musical Infantil y/o Juvenil

  • Emiliano Larea (El mago de Oz)
  • Emmanuel Abbruzzese Motta (Remigio Verdiales, un carpincho)
  • Matías Acosta (Cosas chiquienormes)

Mejor Producción en Musical Infantil y/o Juvenil

  • Complejo Teatral de Buenos Aires - Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín (Remigio Verdiales, un carpincho)
  • Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (Cuentos líricos. ¿Sabías que el mar tiene corazón?)
  • Teatro Nacional Cervantes (El mago de Oz)

Mejor Diseño de Escenografía en Musical Infantil y/o Juvenil

  • Giuliano Benedetti (Cosas chiquienormes)
  • Giuliano Benedetti (El viaje de Teo y Nina por el zodíaco)
  • Gonzalo Córdoba Estévez (El mago de Oz)
  • Marcelo Valiente (Manuelita, mi casa es el mundo)
  • Micaela Sleigh (Remigio Verdiales, un carpincho)

Mejor Diseño de Vestuario en Musical Infantil y/o Juvenil

  • Javier Ponzio (Remigio Verdiales, un carpincho)
  • Sandra Szwarcberg - Flavia Pereda (Manuelita, mi casa es el mundo)
  • Sofía Di Nunzio (El mago de Oz)

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