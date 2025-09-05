Murió Mariano Twerski, reconocido periodista deportivo y productor de radio

Mariano Twerski , periodista y productor de Radio Rivadavia, falleció a los 54 años en la madrugada del jueves 4 de septiembre.

Desde las redes sociales de la emisora dieron la triste noticia y expresaron: "Con profundo pesar, Radio Rivadavia despide a Mariano Twerski, histórico productor que dejó una huella imborrable en nuestra emisora ".

"Su pasión, profesionalismo y calidez humana acompañaron durante años a esta casa. Agradecemos el legado que nos deja y abrazamos a su familia, amigos y colegas en este momento de dolor. Su voz seguirá presente en cada rincón de Rivadavia", agregaron.

Con profundo pesar, Radio Rivadavia despide a Mariano Twerski, histórico productor que dejó una huella imborrable en nuestra emisora. Su pasión, profesionalismo y calidez humana acompañaron durante años a esta casa. Agradecemos el legado que nos deja y abrazamos a su… pic.twitter.com/7ekwKdjKbY

A su vez, desde el grupo Alpha Media difundieron un comunicado para despedir al periodista: "Con profundo dolor queremos informarles el fallecimiento de Mariano Twerski, un productor fundamental en la historia de Radio Rivadavia. Mariano fue mucho más que un gran profesional: fue un compañero generoso, apasionado y comprometido , que dejó huella en cada proyecto y en cada persona con la que compartió su camino".

"Su talento y calidez seguirán vivos en nuestra radio y en nuestros corazones. Acompañamos en este momento de inmensa tristeza a su familia, amigos y a todos quienes lo quisieron. Lo despedimos con gratitud y con el amor que supo sembrar en cada uno de nosotros", manifestaron.

Mariano Twerski nació en La Plata y se desarrolló profesionalmente como periodista deportivo y productor. Trabajó en medios como Radio Rivadavia, Radio Mitre y FM La Redonda 100.3, dejando una gran huella por su labor.

Qué le pasó a Mariano Twerski

Nelson Castro, parte de Radio Rivadavia, se tomó unos minutos al aire para expresar su tristeza y dijo: "Estamos todos conmovidos y shockeados. Era imposible no quererlo a Mariano, era la bondad personificada. Era alguien de notable versatilidad, de una gran dulzura y gran humildad".

"La vida tiene estas cosas y cuando se produce un hecho así, todos estamos impactados. Uno se acostumbra a tener el privilegio de tener al lado a alguien como él. Vivía con pasión y alegría estar acá", sumó conmovido. "Lo más importante que nos deja es su condición de buena persona. Me dicen que su última frase cuando percibió que se terminaba su paso por esta tierra fue 'me voy con papá'", contó Nelson.

Cristina Pérez, por su parte, escribió en la red: "Con infinita tristeza acompañamos a la familia de nuestro compañero de @Rivadavia630 Mariano Twerski que falleció anoche. Estamos todos muy consternados. No lo podemos creer. Un gran profesional lleno de entusiasmo y siempre con una sonrisa. Abrazamos a los suyos con todo el corazón".